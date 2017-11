Serie B: impegni interessanti per le big, aut aut per Ascoli e Ternana

Source photo: profilo Twitter Venezia Calcio

Ritorna il consueto appuntamento di Lega B, con il corpus principale della quindicesima giornata compresso nel sabato, giorno totalmente dedicato al campionato cadetto. Partendo dalla capolista, sfida casalinga molto interessante per il Palermo, pronto ad ospitare e a superare un Cittadella arcigno ma a secco di successi da tre turni. Vincere, per i rosanero, potrebbe essere la prima dimostrazione di forza della stagione. Novanta minuti casalinghi anche per il Frosinone, che contro l’Avellino non potrà lasciarsi scappare i tre punti. Per contro, gli irpini venderanno cara la pelle, cercando quel successo miracoloso che ne migliorerebbe e non di poco la posizione di classifica. Impegno lontano dal proprio stadio, al contrario, per il Venezia, che vuole continuare a sorprendere per sognare un posto nei playoff. I lagunari, in casa della Virtus Entella, cercheranno il successo esterno, che li farebbe schizzare nelle posizioni ancora più nobili della classifica.

Quarto, attendista pronto a colpire, cercherà di conquistare ancora i tre punti il Bari, in casa e contro un Novara altalenante ma tutt’altro che a rischio retrocessione. I galletti, che non perdono da tre turni, dovranno fare punti per continuare lungo la strada tracciata da Fabio Grosso, evitando così quegli harakiri che hanno spesso frenato i biancorossi. Non dovrebbe avere problemi, al contrario, il Parma, che contro l’Ascoli fanalino di coda cercherà di vincere di nuovo per restare in corsa in ottica playoff. Dal canto loro, i picchi non possono fallire, pena l’ulteriore peggioramento della loro situazione di classifica.

Trasferta tra le più ardue che potessero essere disputate, poi, per la Cremonese, in casa di una Salernitana lanciatissima verso una stagione spettacolare. I campani infatti, che non perdono da più di cinque turni, venderanno cara la pelle e cercheranno di battere i forti ragazzi allenati da Attilio Tesser. Impegno casalingo da non sottovalutare, poi, per l’Empoli, contro un Cesena in leggero miglioramento grazie alla cura Camplone ma comunque lontano dai tempi migliori. I romagnoli devono per forza fare punti, i toscani si trovano nella stessa situazione.

Sfida della possibile risalita, inoltre, per il Perugia, passato nel giro di due mesi da corazzata e friabile formazione a causa di una serie negative di partite. In casa e contro il Carpi, gli umbri dovranno necessariamente vincere, allontanandosi così dalla zona rossa. Potrebbe avere vita difficile, inoltre, il Pescara di Zeman, contro una Pro Vercelli in forma e reduce da ben due sconfitte consecutive. I delfini, più forti, cercheranno di fare punti per tornare nelle zone nobili, i piemontesi cercheranno altri mattoncini per la salvezza. Difficile fare pronostici. Uguale incertezza vi sarà tra Brescia e Spezia, squadre ferme nelle zone inferiori della classifica ma non ancora impelagate nella lotta per non retrocedere. I ragazzi di Marino sfrutteranno il fattore casa, i liguri l’esperienza di Alberto Gilardino. Match che varrà molto più dei consueti tre punti, infine, Foggia-Ternana: chi vince, infatti, potrà dormire sogni tranquilli almeno per un’altra settimana.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

17.11. 20:30 Frosinone Avellino

18.11. 15:00 Brescia Spezia

18.11. 15:00 Empoli Cesena

18.11. 15:00 Entella Venezia

18.11. 15:00 Foggia Ternana

18.11. 15:00 Novara Bari

18.11. 15:00 Parma Ascoli

18.11. 15:00 Perugia Carpi

18.11. 15:00 Pescara Pro Vercelli

19.11. 17:30 Salernitana Cremonese

20.11. 20:30 Palermo Cittadella