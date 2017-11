Spal: Semplici valuta l'undici anti-Fiorentina, confermati Paloschi e Borriello in attacco

Source photo: profilo twitter Spal

Gli ultimi quattro punti in due partite hanno dato tantissima linfa, alla Spal, che dopo un ottimo inizio di campionato ha perso lo smalto delle prime giornate, rischiando seriamente di rimanere impelagata nelle zone di bassa classifica. Con le due settimane di pausa, Semplici ha potuto rinsaldare il gruppo, allenandosi minuziosamente in vista della prossima sfida contro la Fiorentina, novanta minuti casalinghi delicati che potrebbero dare certezze nuove alla neo-promossa estense. Vincere, infatti, consentirebbe alla Spal di staccare il diciottesimo posto almeno di cinque lunghezze, sempre se le ultime non vincessero tutte le rispettive sfide. Cosa, sinceramente, alquanto complicata.

Spulciando un po' le statistiche della sfida, Spal-Fiorentina non si disputa dal lontano 1964, quando gli Estensi si imposero per 1-0 grazie ad una rete di Rozzoni, attaccante molto forte fisicamente e rinominato "Orlando Furioso" dai suoi tifosi ai tempi della Lazio. In generale, la Spal ha sempre tenuto bene il campo, contro la Fiorentina, perdendo solo 5 volte e vincendone sei. Sette, invece, i pareggi. La vittoria più netta degli estensi è invece datata 1964, quando una doppietta di Oscar Massei ed una rete di Dario Cavallito permisero ai biancazzurri di passare il turno di Coppa Italia.

Tornando ai giorni nostri, in cui le forze in campo sono decisamente differenti rispetto al passato, con Semplici che quasi sicuramente schiererà i suoi ragazzi adottando il 3-5-2. Davanti a Gomis ancora tanta incertezza, con Salamon e Vicari incalzati dai rampanti Oikkonomou e Vaisanen. Certo del posto, invece, l'esperto Felipe. In attacco, confermati Paloschi e Borriello, incaricati di ribadire in rete i cross dalle fasce provenienti dai fluidificanti Mattiello e Lazzari. Nella zona mediana del campo, chiavi del gioco affidate a Viviani, mentre dovrebbero essere Schiattarella e Grassi le mezz'ali. Occhio, però, al rush finale di Mora per una maglia da titolare.

Probabile formazione Spal: Gomis; Salamon, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Grassi, Mattiello; Paloschi, Borriello. Allenatore: Semplici.