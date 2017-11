Benevento, De Zerbi verso il Sassuolo: "Nessuna paura, in campo con coraggio e voglia"

Prova a suonare la carica in vista della sfida al Sassuolo di domani pomeriggio Roberto De Zerbi. Il suo Benevento è apparso, nelle sfide fin qui disputate sotto la sua gestione, rivitalizzato e maggiormente propositivo, oltre che unito e coeso sul terreno di gioco. Ancora nessun punto ottenuto però in classifica, nonostante le buone prestazioni offerte contro Cagliari e Juventus in trasferta, dalle quali ripartire in vista della gara contro i neroverdi di Bucchi.

“Per giocare a calcio c'è bisogno di correre. L'importante però, è l'aspetto mentale. Il modulo poi, si basa sia sulle caratteristiche dei giocatori a disposizione, che dell'avversario da affrontare". Questione di atteggiamento e mentalità, prima di guardare ai rivali di domani: "Il prossimo avversario bisogna affrontarlo senza avere paura. La squadra non deve pensare alla classifica ma avere la consapevolezza di giocarsela per tutti i novanta minuti. Ci vuole coraggio e voglia, così come quando siamo scesi in campo nelle ultime gare".

Uno sguardo rapido anche alla questione recuperi, con la situazione Iemmello a tenere banco più di tutte: "Costa sta a buon punto mentre Antei accusa ancora l'infiammazione al tendine. Iemmello? Ancora non è al top in quanto ha un problema al ginocchio. Appena possibile rientrerà nel gruppo". E sul probabile utilizzo di D'Alessandro prosegue: "Nonostante sia un giocatore di fascia, è un ragazzo intelligente e può adattarsi a qualsiasi tipo di schema. Per fare punti, il primo passo dobbiamo farlo noi. Una vittoria contro il Sassuolo è senza dubbio importante, soprattutto per il morale. Giocheremo contro una formazione forte e dobbiamo cercare di conquistare i primi punti. Per ripartire bisogna capire se siamo usciti fuori da questo periodo negativo".

Infine, una battuta anche sull'apporto dei tifosi, con De Zerbi che punta tutto sull'atteggiamento dei suoi come carica trainante per scuotere anche l'animo della tifoseria: "Se la squadra fa il primo passo allora avrà tutto il pubblico dalla sua parte”.