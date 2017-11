Benevento-Sassuolo: sfida da dentro o fuori per i campani, Bucchi cerca il successo

Una sfida da dentro o fuori, una vera e propria sentenza che potrebbe alimentare o spegnere definitivamente le speranze sannite. Contro il Sassuolo, infatti, l'incerottato Benevento di Roberto De Zerbi avrà una ghiotta chance per vincere la prima sfida in Serie A, tentando quantomeno una risalita verso la salvezza tanto miracolosa quanto difficile. Smentendo quanto carpito dai primi allenamenti, il tecnico ex Foggia e Palermo schiererà dunque un offensivo 4-3-3, disposizione tattica ideale per mettere alle corde una rosa ugualmente in difficoltà e con il medesimo bisogno di punti.

Secondo le ultime news dal ritiro giallorosso, dunque, i padroni di casa dovrebbero schierarsi con il tridente, marchio di fabbrica di De Zerbi, formato da Ciciretti e D'Alessandro a sostegno dell'ex Heracles Amelo Armenteros, in ballottaggio comunque con Coda. Davanti a Brignoli, Costa ed Antei, mentre dovrebbero essere Venuti e Di Chiara i terzini incaricati di aiutare in manovra offensiva. Chiavi del gioco, inoltre, affidate a Cataldi, probabilmente sostenuto da Memushaj e Viola. Scalpita, comunque, Chibsah, pronto a soffiare la maglia all'ex Pescara.

Stessa disposizione tattica dovrebbe poi utilizzare Bucchi, con il ballottaggio tra Ragusa e Berardi che interesserà l'ex tecnico del Perugia fino a poche ore prima del match. Negli altri ruoli, invece, poche sorprese: al di là dell'incertezza tra Lirola e Gazzola, la difesa dovrebbe essere completata da Cannavaro, Acerbi e Peluso. Nella zona mediana del campo, Magnanelli, affiancato da Missiroli e Sensi, che in questa fase germinale di stagione ha fornito contrastanti indicazioni. Occhio, però, al possibile utilizzo di Cassata.

Dato l'esordio del Benevento nella massima lega calcistica italiana, la sfida tra sanniti e neroverdi non ha precedenti in Serie A, mentre possiamo ricordare due incroci sportivi nell'annata 2005/06, quando le due formazioni militavano nella vecchia Serie C2. All'andata, il Sassuolo si impose per due reti ad uno nella decima giornata di campionato, andando in goal grazie a Gaetano Masucci e Stefano Pagani, che resero di fatto vano l'iniziale vantaggio di Lorenzo Pinamonte. Al ritorno, il discorso non cambiò, con il Sassuolo che vinse anche l'altra sfida. Altri tempi, con le forze in campo che ad oggi si sono mantenute più o meno invariate. Toccherà al Benevento, dunque, invertire il negativo trend.