Serie B - Arini risponde a Ricci: 1-1 tra Salernitana e Cremonese

Salernitana e Cremonese si dividono la posta in palio nel posticipo domenicale della quindicesima giornata del campionato di Serie B. All'Arechi termina 1-1 con i padroni di casa che passano in vantaggio nella prima frazione con Ricci ma nella ripresa arriva il meritato pareggio degli ospiti grazie a un colpo di testa di Arini. Con questo pareggio le due squadre restano appaiate in classifica all'ottavo posto con 22 punti.

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per la Salernitana con la coppia d'attacco composta da Rodriguez e Bocalon mentre la Cremonese risponde con il 4-3-1-2 con Piccolo a supporto di Brighenti e Mokulu.

Parte bene la Cremonese che al 6' si fa vedere con Brighenti che, sugli sviluppi di un cross da sinistra gira di testa ma la sfera esce di poco. Tre minuti più tardi Cremonese vicinissima al gol del vantaggio con Piccolo che parte in contropiede solitario, poi al limite scarica per Brighenti che calcia col mancino trovando la risposta di Radunovic. Al 15' terza chance della gara per gli ospiti con Croce che scodella per Piccolo il quale, in area, si gira sul destro ed incrocia ma Radunovic c'è. I padroni di casa, però, non stanno a guardare e al 18' vanno ad un passo dal vantaggio con Rodriguez che, sugli sviluppi di un corner, colpisce di testa ma Pesce salva sulla linea. Con il passare dei minuti i ritmi si abbassano ma al 34' la Salernitana sblocca il risultato con una splendida azione di contropiede di Bocalon che poi serve Ricci il quale, a tu per tu con Ujkani, non sbaglia per l'1-0. Subito dopo la squadra di Bollini va vicina al gol del raddoppio con Rodriguez che entra in area e calcia ma Ujkani blocca. La prima frazione di gioco si chiude con il vantaggio dei campani.

Tesser cambia, entra Castrovilli per Croce. Il copione tattico della sfida è chiaro sin dalle prime battute della seconda frazione con gli ospiti a fare la partita mentre i padroni di casa aspettano e ripartono come nell'occasione del gol. Sono le sostituzioni ad animare la ripresa con Bollini che manda in campo Rossi per Rodriguez mentre Tesser toglie uno stanco Piccolo per Cavion. Al 71' però, alla prima vera occasione del secondo tempo, la Cremonese pareggia con Arini che sugli sviluppi di una punizione di Castrovilli insacca di testa, 1-1. Nel finale i due allenatori provano ancora a cambiare qualcosa con Bollini che getta nella mischia Di Roberto e Rizzo per Bocalon e Ricci mentre Tesser inserisce Scappini per Brighenti ma il risultato non cambia più. All'Arechi Salernitana-Cremonese termina 1-1.