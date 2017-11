Serie A, il Sassuolo è corsaro a Benevento: le parole nel post partita

beneventocalcio.club

Il Benevento non riesce a conquistare il primo punto in campionato: Il Sassuolo ottiene la vittoria nel finale, dopo l'errore di Berardi dal dischetto al 92esimo, ci pensa Peluso al 94esimo a regale i tre punti ai neroverdi.

Bucchi: "abbiamo sbagliato tanto"

Soddisfatto solo per i tre punti il tecnico del Sassuolo alla fine della partita: "Abbiamo fatto di tutto, abbiamo creato molto sbagliando altrettanto. Siamo passati meritatamente in vantaggio, poi abbiamo commesso un errore grave e a questi livelli li paghi. Il Benevento ha creato i presupposti per vincerla, in undici contro dieci è stata una liberazione. Ho visto grandi abbracci, segno di un gruppo coeso e compatto, che ha dimostrato grande attaccamento in un momento di difficoltà che prosegue" e ancora: "Emozioni fortissime, ma non si può soffrire così. È una gara che meritavamo di vincere con largo anticipo, dobbiamo migliorare negli errori che commettiamo. Siamo stati bravi a vincere in extremis, le occasioni sono state tante e meritavamo di vincere molto prima. Abbiamo avuto troppa voglia di strafare, di vincerla subita. Abbiamo concesso qualche ripartenza al Benevento, poi però li abbiamo chiusi lì creando tantissimo. È stata una vittoria sofferta, ma è quella che cercavamo".

De Zerbi: "La situazione è complicata"

"La situazione è complicata, come quando sono arrivato. Abbiamo fatto una buona prova, l'atteggiamento c'è. Dobbiamo ripartire per forza da questo. Perdere punti un'altra volta nel finale è per forza colpa nostra. In quei casi il pallone deve essere sgonfiato".

