FIGC, le parole del dimissionario Tavecchio: "4 squadre in Champions chi le ha portate? Gli gnomi?"

Nel primo pomeriggio, Carlo Tavecchio ha rassegnato le proprie dimissioni da presidente della Federcalcio. A renderlo noto ai cronisti è stato il presidente degli arbitri Marcello Nicchi. Nella conferenza stampa di congedo Tavecchio è stato una furia: "Ho rassegnato le dimissioni e per mero atto politico le ho chieste al Consiglio federale, ma nessuno le ha rassegnate. Siamo arrivati a un punto limite di speculazioni".

L'ormai ex presidente della Figc, travolto dal fallimento mondiale della Nazionale, ha poi continuato: "La Lega Pro non è mai stata alleata, la settimana scorsa mi era stato inviato il documento programmatico, avevo interpretato in buona fede una volontà di alleanza e invece siamo di fronte a un sistema sportivo che si permette di prendere decisioni gravi quando il soggetto più importante che è il fornitore del sistema Italia è assente, quando la Serie A e la Serie B non ci sono: il 23 e 27 eleggeranno i loro presidenti, oggi siamo al 19: ma aspettare 8 giorni sembrava la tragedia mondiale del calcio italiano" e su Malagò: "Ieri sera Malagò ha detto che il c.t. lo ha scelto Lippi dopo un'analisi di quattro soggetti. Io non l'ho mai detto, perché le riunioni private non le porto in pubblico: ora lo sapete che Ventura non lo ha scelto Tavecchio. Tavecchio paga per Ventura. Io sono disperato per non aver centrato la qualificazione mondiale: e questo diventa la tragedia? E se [quel palo fosse entrato (il palo di Darmian ndr) , Tavecchio chi era, un eroe? Ditemi quali sono i risultati delle altre federazioni":

In chiusura Tavecchio ha voluto sottolineare tutto quello che ha fatto durante la sua presidenza: "Secondo voi le 4 squadre in Champions sono venute perché Tavecchio ha la giacca blu o perché abbiamo cambiato gli equilibri europei? Uva è vicepresidente Uefa perché è bello? Gli investimenti sulla parte amministrativa, la ristrutturazione completa di Coverciano che può far giocare anche l'Under 21 con la Nazionale. La Christillin è nel Consiglio Fifa grazie agli gnomi dietro la scrivania? Pensate che a 74 anni ho bisogno di sedermi su una sedia? Abbiamo introdotto il VAR: nel 2014 per primo in Europa ho scritto a Blatter per la tecnologia in campo. Il primo era Biscardi, secondo Tavecchio. Chi è andato a Istanbul per organizzare Uefa e Fifa? L'Italia è rappresentata come prima nazione d'Europa che sostiene il calcio europeo. Se ritengo di avere colpe per la mancata qualificazione al mondiale? Forse non essere intervenuto a Milano per cambiare allenatore alla fine del primo tempo."

