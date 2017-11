Campionato Primavera: l'Atalanta vince e rimane in vetta

La nona giornata del Campionato Primavera non ha riservato grosse sorprese in vetta alla classifica, infatti l'Atalanta grazie ad un perentorio 3-0 sulla Lazio conserva la vetta della graduatoria, che ora viene insediata dal ritorno dall'Inter, con i nerazzurri abili a battere in trasferta la Roma con il risultato di 2-1. Alle spalle delle due squadre lombarde rimane il Genoa, che fa suo il match casalingo contro il Chievo (2-1), mentre il Milan rallenta a causa della sconfitta di misura contro la Juventus. In quinta posizione troviamo ben tre squadre, ovvero Torino, Sassuolo e Fiorentina, con i granata che hanno travolto per 7-1 l'Udinese, mentre gli emiliani hanno impattato sull'1-1 con il Bologna, ed infine i viola hanno superato con un poker (4-1) con il Napoli. Dai bassifondi della classifica risale la Samp che riesce a superare l'Hellas Verona con il risultato di 1-0.

Partendo dalla capoclassifica dobbiamo sottolineare la grande prova di forza mostrata dalla squadra bergamasca, che si porta a casa i tre punti grazie ai gol di Barrow, Colponi e Melegoni. Come detto in precedenza alle spalle degli orobici si issa l'Inter, vincitrice per 2-1 nel big match con la Roma. Gli uomini di Vecchi si portano in vantaggio poco dopo la mezz'ora con Zaniolo, ma subiscono il pareggio al 69' ad opera di Masangu. Quando il pari sembra il risultato che accontenti entrambe le squadre, ecco arrivare il gol della vittoria siglato all'80' da Rover. Come l'Inter fa il Genoa che supera di rimonta il Chievo, infatti i clivensi si portano in vantaggio a sette minuti dal 90' con Pogliano, ma subiscono la rimonta ligure nel giro di 5 minuti, infatti prima Micovschi firma il pareggio dei padroni di casa, poi Zanimacchia sigla il gol che consegna tre punti fondamentali alla squadra guidata da Sabatini.

Alle spalle dei rossoblu rimane il Milan nonostante la sconfitta per 1-0 contro la Juventus. A decidere il big match di Solbiate Arno è il rientrante Pjaca con una magistrale punizione. I bianconeri con questa vittoria rilancia le proprie ambizioni di classifica, infatti la squadra di Dal Canto con questi tre punti si porta a ridosso del terzetto composto da Torino, Sassuolo e Fiorentina. I granata sono stati autori in questo weekend del punteggio più largo registrato nel campionato di Primavera 1 insieme a quello dell'Atalanta contro la Roma, infatti gli uomini di Coppitelli hanno travolto l'Udinese con il risultato di 7-1: i torinesi hanno sbloccato il match dopo 60 secondi con Butic, salvo farsi momentaneamente riprendere al 6' da Varesanovic; l'equilibrio dura pochissimo infatti al 27' Millico riporta in vantaggio i granata, che poi dilagano con Fiordaliso, Bianchi, ancora Millico (doppietta per lui) e Butic (tripletta). Una sconfitta che dovrà far riflettere molto Giacomin ed i suoi, dato che la zona retrocessione è ancora molto vicina.

Si allontana dalla stessa, anche se di poco, il Bologna grazie al pareggio per 1-1 nel derby con il Sassuolo. I neroverdi passano in vantaggio al 69' con Raspadori, ma al 90' il solito Okwonkwo agguanta l'insperato pareggio. Molto meglio degli uomini di Tufano fa la Fiorentina che travolge il Napoli con il risultato di 4-1. Gli uomini di Bigica passano in vantaggio al 27' con Valencic, per poi raddoppiare ad inizio ripresa con Sottil. I viola non si fermano qui e firmano il tris con Gori, al quale risponde Gaetano con il gol della bandiera. Nel finale i padroni di casa completano il tabellino con la doppietta di Gori. Una vittoria salutare per i toscani dopo le recenti incolori prestazioni. Per il Napoli invece un passo indietro dopo le ultime soddisfacenti vittorie. I partenopei ora devono guardarsi le spalle dalla Sampdoria, che ha finalmente agguantato il primo successo stagionale con l'1-0 rifilato all'Hellas Verona, che deve arrendersi al gol segnato da Ejjaki al 18'.

RISULTATI:

Roma - Inter 1-2

37' Zaniolo (I) 69' Masangu (R) 80' Rover (I)

Milan - Juventus 0-1

34' Pjaca

Fiorentina - Napoli 4-1

27' Valencic (F) 49' Sottil (F) 66' Gori (F) 70' Gaetano (N) 83' Gori (F)

Genoa - Chievo 2-1

83' Pogliano (C) 86' Micovschi (G) 88' Zanimacchia (G)

Sassuolo - Bologna 1-1

69' Raspadori (S) 90' Okwonkwo (B)

Torino - Udinese 7-1

1' Butic (T) 6' Varesanovic (U) 27' Millico (T) 34' Fiordaliso (T) 47' Butic (T) 59' Millico (T) 69' Butic (T) 86' Bianchi (T)

Hellas Verona - Sampdoria 0-1

18' Ejjaki

Atalanta - Lazio 3-0

40' Barrow 54' Colponi 58' Melegoni

CLASSIFICA

Atalanta 20 Inter 19 Genoa 17 Milan 16 Torino 15 Sassuolo 15 Fiorentina 15 Juventus 12 Chievo 11 Roma 11 Bologna 9 Hellas Verona 9 Udinese 9 Napoli 9 Lazio 8 Sampdoria 5

PROSSIMO TURNO (25/11/17):

Chievo - Milan

Juventus - Sassuolo

Bologna - Genoa

Inter - Torino

Lazio - Hellas Verona

Napoli - Atalanta

Sampdoria - Roma

Udinese - Fiorentina

PRIMAVERA 2 GIR. A

Il turno è stato aperto dallo Spezia che ha superato tra le mura amiche il Parma con il risultato di 2-0: la doppietta di Mulattieri ha permesso ai liguri di portare a casa una vittoria preziosissima. La giornata è proseguita con il pareggio per 1-1 tra Novara e Cesena: al gol del vantaggio emiliano siglato da Buso, ha risposto nella ripresa Salucci. Di questo risultato approfitta l'Empoli che batte con un cinico 2-0 il Cittadella: a decidere l'incontro sono le reti di Tehe e Curto. Chi continua invece a rallentare è la Virtus Entella che non va oltre un semplice 1-1 in quel di Carpi: i biancorossi si portano in vantaggio dopo 8 minuti con Saporetti, ma i biancocelesti rispondono a ridosso della mezz'ora con Petrovic. Infine il turno è stato chiuso dalla vittoria per 2-0 del Venezia sul Brescia: Cigagna e Pozzebon in poco più di mezz'ora risolvono la contesa.

RISULTATI:

Spezia - Parma 2-0

21' Mulattieri 90' Mulattieri

Novara - Cesena 1-1

24' Buso (C) 64' Salucci (N)

Empoli - Cittadella 2-0

10' Tehe 86' Curto

Cremonese - Spal 0-0

Carpi - Virtus Entella 1-1

8' Saporetti (C) 30' Petrovic (VE)

Brescia - Venezia 0-2

18' Cigagna 34' Pozzebon

CLASSIFICA

Cittadella 17 Spezia 15 Venezia 14 Empoli 14 Novara 13 Spal 13 Cremonese 12 Pro Vercelli 11 Parma 9 Cesena 9 Virtus Entella 8 Brescia 8 Carpi 4

PROSSIMO TURNO (25/11/17):

Cittadella - Cremonese

Parma - Novara

Pro Vercelli - Carpi

Spal - Brescia

Venezia - Empoli

Virtus Entella - Spezia

PRIMAVERA 2 GIR. B

Nel big-match di giornata il Palermo supera di misura il Crotone grazie al gol di Gallo al 49'. Un successo importante fino ad un certo punto perchè il Cagliari continua la propria marcia in vetta alla classifica grazie al successo per 3-1 sul Foggia. I pugliesi sono stati bravi a portarsi in vantaggio dopo un quarto d'ora con Schena, salvo farsi poi rimontare nel secondo tempo dai gol di Fini, Antonini Lui e Dervischi. Nell'altra partita di cartello della giornata il Benevento supera nel derby campano l'Avellino: i sanniti passano in vantaggio al 12' con Santarpia, per poi raddoppiare ad inizio secondo tempo con Sparandeo; gli irpini reagiscono con la rete di Mentana, ma il forcing finale dei lupi non produce il tanto sperato pareggio. Dai bassifondi della classifica risale il Frosinone, che batte la Salernitana con il risultato di 1-0: Mastromattei decide l'incontro con un gol dopo 60 secondi. Come i ciociari anche l'Ascoli scala diverse posizioni di classifica grazie alla vittoria per 2-0 sul Pescara: Tassi e Perpepaj regalano questi preziosissimi tre punti ai marchigiani.

RISULTATI:

Palermo - Crotone 1-0

49' Gallo

Frosinone - Salernitana 1-0

1' Mastromattei

Cagliari - Foggia 3-1

15' Schena (F) 65' Fini (C) 88' Antonini Lui (C) 95' Dervischi (C)

Avellino - Benevento 1-2

12' Santarpia (B) 56' Sparandeo (B) 64' Mentana (A)

Ascoli - Pescara 2-0

47' Tassi 69' Perpepaj

CLASSIFICA

Cagliari 21 Palermo 16 Crotone 14 Ternana 13 Frosinone 13 Bari 12 Perugia 12 Ascoli 11 Foggia 10 Benevento 10 Salernitana 9 Pescara 7 Avellino 0

PROSSIMO TURNO (25/11/17):

Benevento - Cagliari

Crotone - Frosinone

Foggia - Perugia

Pescara - Palermo

Salernitana - Bari

Ternana - Ascoli