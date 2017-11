Nazionale, l'Argentina vuole annullare l'amichevole di Marzo | Twitter Vivo Azzurro

Piove sul bagnato per la nostra Nazionale. Dopo l'incredibile esclusione dai Mondiali, l'esonero di Ventura e le dimissioni di Tavecchio che stanno causando un vuoto di potere arriva un'altra brutta notizia per la Federazione Italiana: l'Argentina vuole annullare l'amichevole prevista per Marzo prossimo.

L'indiscrezione è stata riportata dalla Gazzetta dello Sport e segna una diminuzione notevole e preoccupante del prestigio internazionale del nostro calcio. La mancata partecipazione ai Mondiali di Russia, la prima volta dopo il 1958, quando la nostra nazionale fu orfana dei giocatori del Grande Torino, oltre ad essere un terremoto per il nostro paese, lo è anche per chi ci guarda dall'esterno. La non partecipazione alla rassegna iridata ha infatti sferrato un duro colpo al prestigio della nostra Nazionale, una netta diminuzione che ci presenta già il primo conto da pagare. L'Argentina, infatti, è decisa ad annullare l'amichevole contro l'Italia, una partita che doveva e poteva entrare negli annali di storia ora non si giocherà. La Selecciòn ha fatto i suoi conti e ha stabilito che la perdita di appeal da parte degli Azzurri rende meno appetibile, sia economicamente, sia tecnicamente, un'amichevole tra le due selezioni.

Il calendario dell'Italia prevedeva due amichevoli nel prossimo Marzo: la prima proprio quella contro Messi, Dybala, Di Maria e compagni, la seconda a Wembley contro l'Inghilterra. La Selecciòn ha deciso di annullare la prima sfida, anche per evitare infortuni dei propri giocatori chiave che incontrerebbero una squadra pronta a dare tutto per riscattarsi, mentre dalla federazione inglese non è ancora giunta alcuna notizia. Tutto fa pensare che almeno l'incontro di Wembley si disputerà, ma intanto il danno d'immagine subito dall'esclusione dai Mondiali continua a dilagare. Come verrà coperto questo buco nel calendario italiano è ancora da scoprire. Organizzare ora una nuova amichevole sembra improbabile dato il vuoto di potere in FIGC e la mancanza di un commissario tecnico, ma anche visti gli impegni di molte altre nazionali già impegnate in match internazionali.