Serie B: spiccano Empoli-Frosinone e Cittadella-Salernitana, occhio al derby umbro

Source photo: profilo Twitter Bari Calcio

Correndo sempre sui binari di incertezza ed imprevedibilità, giornata interessante in Lega B, con le ventidue formazioni impegnate in match delicati ed importanti in vista del prosieguo della stagione. Partendo dalla capolista, sfida sulla carta agevole per il Bari, che al San Nicola ospiterà un Foggia voglioso di punti ma comunque meno dotato tecnicamente. I galletti, non dovranno fallire. Più ostico, invece, il turno del Parma, in casa di un Carpi afflosciatosi dopo l'ottimo inizio stagionale ma ancora non tagliato completamente fuori dalla lotta per i playoff. Una sfida delicata ed arcigna, con i ducali chiamati ad una prova di maturità. Vero e proprio big match, poi, quello tra Empoli e Frosinone, due formazioni il cui obiettivo primario è quello della promozione. I toscani potrebbero far valere il fattore-casa, occhio ai ciociari di Longo.

Quinto a causa dell'imprevisto stop casalingo contro il Cittadella, trasferta in Campania per il Palermo, che contro l'Avellino dovrà convincere e vincere come fatto in precedenti uscite stagionali. Meno dotati, i lupi irpini proveranno ad aggredire l'avversario, spinti da un Partenio-Lombardi sempre caldo e pronto ad acclamare i propri beniamini. Novanta minuti casalinghi, al contrario, per il sorprendente Venezia di Inzaghi, che contro il Novara proverà a conquistare quei tre punti capaci di far schizzare i lagunari verso le posizioni nobili della classifica. Non che sia una sfida facile, ma la neo-promossa ha l'obbligo di provarci. Apparentemente agevole, al contrario, il turno della Cremonese, che in casa dell'Ascoli non dovrebbe avere problemi. I picchi però, ultimi, giocheranno con l'acqua alla gola, motivo che potrebbe spingerli a giocarsi il tutto per tutto. Dovrà vincere, inoltre, il Cesena di Castori, in casa e contro un Brescia reduce da un momento abbastanza positivo rispetto all'inizio-choc.

Gara da tenere assolutissimamente sotto osservazione, poi, Cittadella-Salernitana, match tra due formazioni seriamente intenzionate a conquistare un posto nei playoff. I veneti, reduci dal trionfo in terra palermitana, cercheranno di ripetersi, i campani vorranno sicuramente i tre punti per continuare un filotto tutt'altro che negativo. Silenzioso, potrebbe approfittare di qualche passo falso il Pescara di Zeman, in casa di uno Spezia che comunque venderà cara la pelle. I liguri non sono squadra facile da superare, i delfini dovranno stare attenti. Sentitissimo derby, inoltre, Ternana-Perugia, match delicatissimo e dall'alto contenuto di rischio. Difficile fare pronostici, a vincere sarà sicuramente la tifoseria. Novanta minuti tra formazioni a serio rischio retrocessione, infine, Pro Vercelli-Entella, che metterà di fronte due formazioni traballanti e poco pungenti. Ne vedremo delle belle.

DI SEGUITO I MATCH DI GIORNATA:

24.11. 20:30 Empoli Frosinone

25.11. 15:00 Ascoli Cremonese

25.11. 15:00 Avellino Palermo

25.11. 15:00 Carpi Parma

25.11. 15:00 Cittadella Salernitana

25.11. 15:00 Pro Vercelli Entella

25.11. 15:00 Spezia Pescara

25.11. 15:00 Venezia Novara

26.11. 12:30 Bari Foggia

26.11. 15:00 Ternana Perugia

27.11. 20:30 Cesena Brescia