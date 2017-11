Il Verona atteso dal Sassuolo, i convocati di mister Pecchia

Fabio Pecchia, allenatore dell'Hellas Verona

Impegno delicato per l'Hellas Verona quello del Mapei Stadium, nel quale si affronteranno due squadre con l'acqua alla gola, desiderose di conquistare punti per abbandonare gli ultimi posti in classifica. L'appuntamento è alle ore 18:00, quando verrà alzato il sipario e fischiato il calcio d'inizio nell'impianto reggiano.

Gli scaligeri sono reduci da cinque sconfitte consecutive, un filotto di insuccessi che ha fatto sprofondare la squadra veneta al penultimo posto, a quota sei punti. Doloroso l'ultimo capitombolo dell'Hellas, interno, subìto contro il Bologna dopo essere passato in vantaggio per ben due volte. E' d'obbligo, dunque, provare ad invertire questo brutto trend, molto preoccupante, e quale occasione migliore per farlo se non in uno scontro diretto contro una diretta rivale. Per questo impegno, l'allenatore Fabio Pecchia ha convocato ventitrè giocatori. Pazzini, non al meglio, proverà a stringere i denti per cercare di esserci dal 1' minuto. Valoti rientra dalla squalifica, anche Bessa è recuperato.

Questo l'elenco completo:

Portieri: Nicolas, Silvestri, Coppola

Difensori: Caceres, Caracciolo, Felicioli, Ferrari, Heurtaux, Souprayen

Centrocampisti: Bearzotti, Bessa, Buchel, Calvano, Fossati, Romulo, Zuculini B., Zuculini F.

Attaccanti: Cerci, Fares, Kean, Lee, Pazzini, Verde.