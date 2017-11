Hellas Verona, la grinta di Pecchia: "Consapevoli di giocarcela contro chiunque"

Un'altra sconfitta dura da digerire. Il Verona di Fabio Pecchia volta le spalle alla gara contro il Bologna, persa davanti al pubblico amico per 3-2 in maniera piuttosto rocambolesca. Due volte davanti, gli scaligeri si sono fatti rimontare e superare nella ripresa dagli emiliani, non riuscendo ad interrompere la striscia di sconfitte consecutive che dura oramai da cinque giornate. Alle porte, tuttavia, un altro scontro diretto per la salvezza, contro un'altra squadra - il Sassuolo - che non vive un momento positivo.

"Sassuolo? E' una squadra che ha valori, giocano da diverso tempo insieme e sono in Serie A da qualche anno, ma al di là degli avversari io devo pensare alla mia squadra. Dovremo avere fame e ritmo per fare la nostra prestazione, consapevoli di potercela giocare contro chiunque".

Testa dunque alla propria squadra, la quale cerca un episodio per svoltare una stagione fin qui deludente: "In questo momento dobbiamo insistere e lavorare per migliorare, vedo la squadra viva, purtroppo le ultime sconfitte fanno male soprattutto perché le nostre prestazioni sono state positive. In questi giorni di ritiro abbiamo lavorato di più sotto il punto di vista tecnico, tattico e psicologico, abbiamo avuto la possibilità di ritrovare le energie per affrontare la partita di domani".

Periodo negativo che Pecchia spera di superare con l'aiuto e la coesione di un gruppo che, nonostante alcune defezioni, prova a marciare all'unisono verso l'obiettivo salvezza: "In questo periodo avremo tante gare ravvicinate, Ferrari e Kean stanno continuando la fase di recupero, mentre abbiamo ancora un po’ di tempo per valutare e gestire al meglio la condizione di Pazzini. Dispiace per chi non ha ancora recuperato, ma è importante avere tanti giocatori a disposizione come in questo momento, dovremo essere concentrati e pensare partita dopo partita per fare punti, ora abbiamo solo bisogno di risalire la classifica".