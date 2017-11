Sassuolo-Verona: probabili formazioni del match

berardi sassuolo

Scopi diversi per un obiettivo comune. Oggi al Mapei Stadium c'è uno scontro diretto per la salvezza tra il Sassuolo e il Verona. Entrambe cercano di vincere, con i neroverdi che vogliono allontanarsi dalla zona retrocessione e gli scaligeri che invece provano a ridurre il distacco dalle squadre davanti.

In casa Sassuolo c'è maggiore serenità dopo il successo in extremis contro il Benevento che ha dato 3 punti fondamentali ai neroverdi. L'unica nota stonata di quella partita è stato il secondo rigore sbagliato da Domenico Berardi in questo campionato. L'esterno offensivo però dovrebbe tornare a giocare dal 1' minuto dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per un mese e Bucchi lo ha coccolato in conferenza stampa: "Domenico tornerà a far bene, non condivido queste critiche nei suoi confronti, ci sono cose che molti non conoscono, era infortunato e un altro al suo posto a Benevento non ci sarebbe stato, lui ha voluto esserci a tutti i costi, e questo dimostra quanto sia attaccato a questa maglia. Va aspettato e sostenuto, sono convinto che tornerà il vero Berardi". Quest'ultimo dunque formerà il tridente offensivo con Politano e uno tra Matri e Falcinelli (con il primo favorito). A centrocampo agiranno Missiroli, Magnanelli e Sensi, mentre davanti a Consigli confermata la linea difensiva composta da Gazzola, Cannavaro, Acerbi e Peluso.

Stato d'animo completamento diverso invece per i veneti che sono reduci da cinque sconfitte di fila e che occupano la penultima posizione in classifica con soli 6 punti ottenuti in 13 partite. Per questo oggi il Verona ha una grande occasione per ridurre il gap a livello di punti con le squadre davanti, un risultato negativo invece metterebbe seriamente a rischio la posizione di Pecchia. Il tecnico scaligero dovrebbe confermare quasi del tutto la formazione che ha perso in casa contro il Bologna con l'unico innesto che sarà quello del recuperato Bessa. Davanti a Nicolas giocheranno Caceres, Heurtaux, Caracciolo e Fares, a centrocampo trio composto da Romulo, Zuculini e Bessa e in attacco Verde e Cerci supporteranno Pazzini, ancora non al meglio dopo le noie fisiche di questi giorni ma il centravanti vuole esserci a tutti i costi.

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Sensi; Berardi, Matri, Falcinelli. All. Bucchi

Verona (4-3-3): Nicolas; Caceres, Heurtaux, Caracciolo, Fares; Romulo, Zuculini, Bessa; Verdi, Pazzini, Cerci. All. Pecchia