Serie B: importante successo per il Palermo, crollo per Pescara e Venezia

Source photo: profilo Twitter US Città di Palermo

Il Palermo si prende la vetta della classifica, almeno per una sera. Disputando un match attento in difesa e perfetto in avanti, infatti, i rosanero superano di forza l'Avellino, spesso pungente ma mai seriamente in corsa per i tre punti finali. Avanti grazie ad un'autorete di Molina, i palermitani indirizzano la sfida con Gnahore e Nestorovski, subendo nel finale la rete di Asencio. Tonfo casalingo inaspettato, al contrario, per il Venezia, che contro il Novara non riesce a conquistare tre punti importanti. Dopo un primo tempo concluso sullo 0-2 a causa delle reti di Da Cruz e Dickmann, i lagunari sperano grazie al goal di Falzerano, subendo però da Macheda il definitivo 3-1.

In ottica playoff, ottimo successo del Carpi, che in casa supera il Parma e continua a pressare le formazioni meglio piazzate. Disputando un match tutto sommato equilibrato, i falconi indirizzano la sfida grazie a Pasciuti e Verna, subendo da Insigne il 2-1 ma controllando fino al novantesimo. Molto più pesante, la vittoria del Cittadella, che batte una Salernitana in salute grazie alla rete nei minuti finali di Litteri. Nel primo tempo, invece, Varnier e Pucino animano la sfida. Scialbo 0-0, invece tra Ascoli e Cremonese: i picchi non passeranno un buon sabato, il punto è comunque positivo per risollevare il morale.

Tonfo dolorosissimo, al contrario, per il Pescara, che in casa dello Spezia subisce quattro reti e si allontana sempre più dalle zone importanti. I delfini, lontani parenti di quelli ammirati ad inizio stagione, concludono il primo tempo sotto a causa di una rete di Maggiore, prendendo l'imbarcata nella ripresa: prima Ammari e poi Granoche, infatti, timbrano il cartellino. Cala il poker, invece, Forte. Prevedibile pari con goal, infine, tra Pro Vercelli e Virtus Entella: a La Mantia, risponde Bifulco nella ripresa.

LE GARE DI OGGI:

15:00 Finale Ascoli 0 - 0 Cremonese

15:00 Finale Avellino 1 - 3 Palermo

15:00 Finale Carpi 2 - 1 Parma

15:00 Finale Cittadella 2 - 1 Salernitana

15:00 Finale Pro Vercelli 1 - 1 Entella

15:00 Finale Spezia 4 - 0 Pescara

15:00 Finale Venezia 1 - 3 Novara