Serie B - Il Bari vince il derby contro il Foggia: decide Galano nel finale

Estasi Bari che, nel match valido per la sedicesima giornata di Serie B, batte il Foggia 1-0 grazie a un gol di Galano nell'ultimi minuto di gioco. Successo meritato per la compagine di Grosso che, sospinta da più trentamila tifosi, ci prova di più degli ospiti e al 93' trova la rete del vantaggio con l'uomo delle provvidenza, Christian Galano. Grande beffa per il Foggia che ha giocato gli ultimi dieci minuti in inferiorità numerica per il doppio giallo rimediato da Coletti. Vittoria che, invece, consegna al Bari il primo posto con una lunghezza di vantaggio sul Palermo mentre il Foggia resta nelle zone basse della classifica con 18 punti

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Bari con il classico tridente offensivo composto da Galani, Cissè e Improta. Modulo speculare per il Foggia con Calderini, Beretta e Fedato nel reparto avanzato.

Partita molto equilibrata sin dalle prima battute con il Foggia che, dopo otto minuti, si rende pericoloso con Loiacono che, sugli sviluppi di una punizione di Coletti, gira di testa non trovando la porta di poco. La risposta del Bari arriva su capovolgimento di fronte con Galano che ci prova dalla distanza, palla a lato ma non di molto. Poco più tardi sempre l'ex Vicenza pericoloso con un destro dal volo al limite che termina fuori di poco. La sfida è viva con continui cambi di fronte e al 27' il Foggia si rende pericoloso con una bella iniziativa di Fedato che mette in mezzo per Beretta il quale colpisce di testa ma Micai risponde presente.

Su capovolgimento di fronte ci prova Improta col destro dalla distanza, palla a lato di pochissimo. Al 35' Bari ad un passo dal vantaggio con Improta che, sugli sviluppi di un corner, stacca di testa ma colpisce il palo. Poco dopo ancora padroni di casa pericolosi con Cissè che calcia dal limite ma la sua violenta conclusione termina a lato. Nel finale di tempo la squadra di Grosso sfiora ancora il gol con Tello che calcia a botta sicura dall'interno dell'area ma Camporese salva in maniera provvidenziale.

Nella ripresa parte bene il Bari con Cissè che gira col mancino, dall'interno dell'area, ma Tarolli blocca. Nel secondo tempo la partita fatica a decollare cosi Grosso opta per il primo cambio inserendo Brienza per Basha e al 65' il Bari va ad un passo dal vantaggio con Galano che illumina proprio per Brienza che calcia di prima intenzione, sfera fuori di un soffio. Grosso getta nella mischia anche Floro Flores per Cissè mentre Stroppa si gioca la carte Chiricò e Fedele per Calderini e Agnelli. All'80' svolta del match perché Coletti, già ammonito, commette fallo su Floro Flores beccandosi il secondo giallo della partita. Nel finale spinge il Bari, a caccia del gol del vantaggio e al 93' lo trova con Brienza che mette in mezzo dove c'è Galano che, a porta vuota, non può proprio sbagliare per l'1-0 che consegna la vittoria alla squadra di Grosso che torna in testa alla classifica, grossa beffa per il Foggia.