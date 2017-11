Serie B - Pari di rigore tra Ternana e Perugia: 1-1 al Liberati

Termina 1-1 il derby umbro tra Ternana e Perugia, match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. Un pari di rigore visto che i padroni di casa passano in vantaggio con un rigore di Montalto, a fine primo tempo, ma gli ospiti pareggiano nel finale di partita grazie a un altro rigore di Di Carmine nonostante l'inferiorità numerica per il rosso a Volta. Con questo risultato la squadra di Breda sale a quota 19 mentre quella di Pocheschi a 16.

IL RACCONTO DELLA GARA

Per quanto concerne il capitolo formazioni Pochesci schiera la sua Ternana col 3-3-1-3, con Tremolada a supporto di Tiscione, Montalto e Carretta, mentre Breda manda in campo il suo Perugia con il 4-3-1-2 con Buonaiuto a supporto della coppia offensiva formata da Han e Di Carmine.

Ritmi molto bassi in avvio di partita con la Ternana che prova a fare più possesso mentre il Perugia aspetta nella propria metà campo. Per assistere al primo pericolo del match bisogna arrivare al 18' quando Tiscione ci prova direttamente da calcio di punizione ma Rosati vola e mette in angolo. Poco dopo ancora padroni di casa pericolosi con Signorini che, sugli sviluppi di un cross dalla sinistra, colpisce di testa non trovando la porta per poco. Al 35', però, svolta del primo tempo con Tiscione che mette in mezzo trovando la deviazione col braccio di Del Prete. Aureliano non ha dubbi e assegna il penalty: dal dischetto va Montalto che non fallisce, 1-0. Nel finale di tempo è sempre la squadra di Pochesci a rendersi pericolosa con Varone che ci prova dalla distanza ma Rosati respinge.

Nell'intervallo Breda ricorre subito al primo cambio inserendo Cerri per Buonaiuto e al 49' gli ospiti si fanno subito vedere con Brighi che ci prova dalla distanza, palla alta non di molto. Poco dopo ad un passo dal gol con Colombatto che pennella su calcio di punizione col mancino, palla fuori di nulla con Plizzari battuto. Col passare dei minuti le condizioni del campo, causa pioggia, peggiorano e le squadre accusano ciò con tanti errori in fase di costruzione. Al 66' ancora ospiti pericolosi con Cerri che fa da sponda per l'accorrente Pajac che calcia ma blocca Plizzari. A metà ripresa girandola di cambi con Pajac appunto che prende il posto di Del Prete, nel Perugia, mentre nella Ternana spazio a Vitiello per Tiscione. Nel finale gli ospiti provano a pareggiarla e al 92', nonostante l'espulsione di Volta, trovano il gol dell'1-1 grazie a Di Carmine che trasforma un calcio di rigore procurato da Terrani. E' l'ultima emozione del match: il derby umbro tra Ternana e Perugia termina 1-1.