Juventus-Crotone 3-0, Nicola: "Buona partita per un tempo. Per salvarci ci vuole un'altra impresa"

Non era la partita dove ottenere punti in ottica salvezza, ma l'obiettivo per il Crotone di Davide Nicola contro la Juventus era offrire una prestazione dignitosa. Per un tempo il Crotone resiste con ordine agli assalti dei campioni d'Italia, ma nel secondo tempo crolla e subisce le reti di Mandzukic, De Sciglio e Benatia. Finisce 3-0 per la Juventus, ma il Crotone adesso deve voltare subito pagina considerando il prossimo delicato incontro con l'Udinese allo "Scida" che è un vero e proprio scontro diretto per la salvezza.

Lo sa anche il tecnico dei pitagorici Nicola che a Premium Sport si è soffermato sul match di questa sera:

"Abbiamo giocato con grande ordine e aggressività nel primo tempo, ma non è facile farlo per tutta la partita. Ogni volta che siamo venuti allo Stadium abbiamo sempre cercato di giocarcela. Forse oggi abbiamo commesso degli errori ma abbiamo dato tutto contro una corazzata".

Ha destato curiosità la scelta di schierare Tonev dall'inizio al posto di Trotta e Nicola spiega la sua decisione: "Per noi tutte le partite sono importanti. Noi crediamo di potercela giocare contro tutti senza privilegiare una partita o un'altra. Tonev stava bene e ho pensato che potesse mettere in difficoltà la Juventus negli spazi, ma abbiamo sbagliato troppi passaggi".

Venerdì prossimo la Juventus andrà al "San Paolo" contro il Napoli in un match che promette spettacolo: "Sono due grandissime squadre che lottano per vincere lo scudetto. Il Napoli quest'anno ancora non l'abbiamo affrontato ma sappiamo che è una squadra in forma strabiliante con giocatori di grande talento".

Per qualcuno la salvezza può essere più semplice da raggiungere quest'anno per il Crotone dopo le sofferenze dello scorso anno, ma per Nicola non è così: "Salvarsi per una squadra come il Crotone è sempre difficile considerando che abbiamo avuto delle partenze importanti in estate. Sono però contento che la squadra affronti ogni partita con personalità per cercare a fine anno di realizzare un'altra impresa. Abbiamo la voglia e l'entusiasmo che non devono mai mancare".