Serie B - Il Cesena torna alla vittoria: battuto 1-0 il Brescia

Nel posticipo della sedicesima giornata del campionato di Serie B il Cesena torna al successo e lo fa battendo il Brescia per 1-0 grazie al gol di Scognamiglio nel primo tempo. Vittoria di carattere per la squadra di Castori che si porta a casa questi tre punti fondamentali per la classifica: adesso i romagnoli salgono in terzultima posizione con 17 punti, insieme a Pro Vercelli ed Entella mentre la squadra di Marino resta in sedicesima posizione a quota 18.

IL RACCONTO DELLA GARA

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-1-1 per il Cesena con Laribi a supporto di Jallow mentre il Brescia risponde col 3-4-2-1 con Furlan e Ferrante a supporto di Caracciolo.

Parte bene il Cesena che al 5' si fa subito vedere con Jallow che parte da sinistra, entra in area e calcia ma la sfera si stampa sul palo. La risposta del Brescia arriva al 16' con Bisoli che, sugli sviluppi di un cross da sinistra, stoppa e calcia col mancino in area ma Fulignati si oppone. Su capovolgimento di fronte diagonale destro di Jallow, Minelli blocca in due tempi. Al 25', però, i padroni di casa passano in vantaggio con Scognamiglio che, sugli sviluppi di un corner, stacca più in alto di tutti e insacca, 1-0. Poco dopo i romagnoli sfiorano il raddoppio con Coppolaro che sbaglia il retropassaggio e serve Jallow che, però, trova Minelli sulla sua strada. Nel finale di tempo sempre padroni di casa pericolosi con Laribi che mette in mezzo trovando Panico il quale calcia al volo col destro, palla a lato ma non di molto.

Nell'intervallo doppio cambio per Marino che inserisce Torregrossa e Machin per Ferrante e Di Santantonio ma la prima occasione della ripresa è per il Cesena con Panico che rientra sul destro e calcia, palla fuori di poco dopo una deviazione. Prova a rispondere il Brescia con Furlan che mette al centro per il colpo di testa di Bisoli ma Fulignati blocca senza problemi. Nel secondo tempo domina la confusione con il Brescia che al 64' torna a farsi vedere con un mancino dalla distanza di Torregrossa ma Minelli non si fa sorprendere. Poco più tardi ancora ospiti pericolosi con Furlan che parte da sinistra e calcia col destro, conclusione strozzata e palla fuori. La partita vive di fiammate, al 77' la squadra di Marino si rende pericolosa con Caracciolo che, sugli sviluppi di un cross da destra, colpisce di testa ma manda alto. Nel finale il Brescia preme a caccia del gol del pareggio che, però, non arriva, il posticipo della sedicesima giornata se lo aggiudica il Cesena.