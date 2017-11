Coppa Italia - Cade un'altra squadra di A, il Cittadella estromette la SPAL (0-2)

Dopo la sorpresa delle quindici, con il Pordenone che ha eliminato il Cagliari, cade un'altra squadra di Serie A, ovvero la SPAL, che cede il passo al Cittadella. Una sfida soporifera finisce 0-2, grazie al cinismo della squadra veneta.

Un po' di turn over per entrambe le squadre, con Semplici che opta per la coppia d'attacco Borriello-Floccari.

Formazione SPAL (3-5-2): Gomis; Oikonomou, Cremonesi, Vaisanen; Schiavon, Schiattarella, Vitale, Mora, Konate; Borriello, Floccari. All. Semplici.

Formazione Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Salvi, Adorni, Pelagatti, Caccin; Settembrini, Bartolomei, Lora; Chiaretti; Fasolo, Arrighini. All.Venturato.

PRIMO TEMPO

Sfida che parte a ritmi abbastanza bassi, con la fase di studio che dura una decina di minuti abbondanti. Poi come un lampo arriva il vantaggio ospite: al 14' Lora mette in mezzo, Konate per anticipare Arrighini colpisce di testa verso la propria porta, con Gomis che manda via il pallone quando questo però ha varcato abbondantemente la linea di porta, per sicurezza comunque subito dopo Fasolo era arrivato per scaricare di forza la seconda palla in rete (0-1). Subito lo svantaggio, i ferraresi provano ad alzare il baricentro alla ricerca del pareggio. Prendendo le redini della gara non arrivano però grandi occasioni per colpire un Cittadella molto ordinato in campo.

Al 39' arriva la prima vera chance per riequilibrare la sfida, con il tiro di Schiattarella dalla sinistra che sfila oltre il secondo palo, senza che però Oikonomou riesca ad effettuare il tocco decisivo per il gol. Allo scadere, con un'azione insistita, la SPAL sfiora di nuovo il pareggio. Palla di Schiattarella per Borriello, che fa velo per Floccari, il quale a sua volta scarica per Schiavon. Cross di quest'ultimo per l'inserimento di Schiattarella, il quale però al volo batte fuori. Il primo tempo finisce dunque sullo 0-1.

SECONDO TEMPO

I ferraresi entrano in campo nel secondo tempo per cercare di riequilibrare la sfida. La prima occasione è però del Cittadella ed è ghiottissima. Al 57' infatti Chiaretti la mette in mezzo, Fasola la spizza di testa per Arrighini che stava arrivando a rimorchio sul secondo palo. Quest'ultimo calcia al volo, costringendo Gomis a volare per evitare il raddoppio veneto. Bisogna attendere fino al 71' per vedere la SPAL vicina al pareggio. Su un calcio piazzato dalla trequarti, Borriello salta e va al colpo di testa, ma la sfera finisce a lato di molto. Sfida che vive di ritmi veramente bassi, si fa fatica a vedere manovre interessanti All'80' Settembrini trova una bella traiettoria da lontano, ma Gomis è attento e la blocca.

La squadra di Semplici si riversa nella metà campo avversaria a caccia del pareggio, ma non crea nulla, anzi, si espone al contropiede. Kouamè all'87' si invola in un 2 contro 2. La punta dopo la galoppata la mette in mezzo per Schenetti, il quale tutto solo manda la palla tra le gambe del portiere avversario, per il raddoppio che sa di passaggio del turno (0-2). Floccari nei minuti di recupero prova a pescare il jolly, per riaccendere quantomeno un lumicino di speranza negli ultimi secondi, ma il suo tiro da lontano finisce alto. Termina dunque 0-2, passa il Cittadella.