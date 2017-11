Coppa Italia - Politano abbatte il Bari nel finale: 2-1 e Sassuolo agli ottavi

Nel match valido per il quarto turno di Coppa Italia il Sassuolo batte 2-1 il Bari e stacca il pass per gli ottavi, dove incontrerà l'Atalanta. Partita brutta nel primo tempo quanto vivace nella ripresa con i padroni di casa che chiudono la prima frazione in vantaggio grazie alla fiammata di Falcinelli. Nella ripresa gli ospiti pareggiano con un rigore di Nenè ma all'ultimo secondo la squadra di Iachini porta a casa la partita grazie a un gol straordinario di Politano.

IL RACCONTO DELLA GARA

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Sassuolo con il tridente d'attacco composto da Politano, Falcinelli e Ragusa mentre il Bari risponde col 3-4-2-1 con Brienza e Iocolano a supporto di Nenè.

Pronti via e dopo un minuto Bari vicinissimo al vantaggio con Iocolano che calcia col destro dall'interno dell'area ma Pegolo si allunga e devia in angolo. Ritmi non trascendentali, per usare un eufemismo, con il Sassuolo che col passare dei minuti prova a prendere campo e al 15' si fa vedere con Ragusa, il quale vince due rimpalli e calcia col destro dal limite; palla che però termina alta. La sfida non regala nulla fino al 35' quando la squadra emiliana, all'improvviso, passa in vantaggio: Ragusa approfitta di uno svarione difensivo e serve in verticale Falcinelli, l'ex Crotone batte De Lucia con uno scavetto per l'1-0 che chiude la prima frazione di gioco.

Nella ripresa subito Sassuolo pericoloso con Lirola: il terzino mette al centro, De Lucia buca, il pallone arriva Cassata il quale manda alto da ottima posizione. Poco dopo padroni di casa ancora ad un passo dal raddoppio con Falcinelli che serve Ragusa il quale calcia col mancino, dall'interno dell'area, ma De Lucia risponde presente. Al 56' altro pericolo creato della squadra di Iachini con Sensi che calcia col destro da fuori, palla a lato ma non di molto. Grosso vede che la sua squadra non ha cominciato la ripresa col piglio giusto e inserisce Kozak per D'Elia e al 64' il Bari pareggia: Nenè trasforma il calcio di rigore causato dall'ingenuo fallo di mano di Sensi in area, 1-1. Il Sassuolo accusa il colpo e al 70' il Bari si rende ancora pericoloso con Nenè che mette al centro per il colpo di testa di Diakitè, palla alta di poco.

All'81' ancora ospiti vicini al gol del vantaggio con Kozak che sfrutta un errore di Acerbi e mette al centro per Nenè: l'ex spezino gira col destro, palla fuori di poco. Su capovolgimento di fronte chance per Politano che va via sulla sinistra e calcia ma De Lucia blocca in due tempi. Al 93' Sassuolo a un passo dal gol con Politano che scappa sulla sinistra e mette al centro per Berardi, il qualche esplode il mancino ma De Lucia salva i suoi con un miracolo. I supplementari sembrano a un passo ma all'ultimo secondo gli emiliani la vincono con un gol straordinario di Politano: mancino secco e preciso dal limite che si insacca nel sette, 2-1 e fischi finale. Il Sassuolo vola agli ottavi di finale di Coppa Italia dove troverà l'Atalanta.