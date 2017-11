Tim Cup 2017 - Sassuolo avanti col brivido, Bari eliminato: le dichiarazioni dei protagonisti - Foto Sassuolo Twitter

“Una vittoria che è positiva per il morale, soprattutto per i ragazzi dopo un periodo particolare. Mi è piaciuto lo spirito messo in campo. In due giorni non si poteva fare molto. Ci abbiamo creduto fino alla fine come si è visto nel gol finale al 94′”. Beppe Iachini si gode il suo primo successo stagionale sulla panchina del Sassuolo.

Il tecnico appena subentrato a Cristian Bucchi trova la vittoria in zona Cesarini grazie al gol di Matteo Politano che risolve la pratica contro un ostico e rognoso Bari. Dopo una gara equilibrata, il mancino dell'attaccante esterno decide la sfida, mandando avanti gli emiliani, ai quali serviva una vittoria per provare a ripartire soprattutto dal punto di vista mentale.

Sempre ai microfoni di Rai Sport, dopo la breve analisi del tecnico degli emiliani, le parole anche di Politano, match winner della sfida: "Una partita tesa fino all'ultimo. Il Bari ha fatto una grande gara, per noi era importante partire bene con il nuovo allenatore. Da domani pensiamo a domenica che per noi è ancora più importante".

Dalla gioia dei padroni di casa alla delusione di Fabio Grosso, chiaramente deluso per il risultato finale ma tutto sommato più che soddisfatto della prova offerta dai pugliesi, in costante crescita nell'ultimo periodo: "Sì, è un peccato, ci siamo sfilacciati alla fine, abbiamo concesso troppo negli ultimi minuti. Potevamo portarla a casa, ma alla fine siamo stati puniti. Però noi abbiamo fatto una buona gara. Contro il Sassuolo volevamo fare bene, c'erano giocatori che non hanno molto giocato e per loro era una possibilità, dispiace".