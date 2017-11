Spal, Semplici verso la Roma: "Mi aspetto una reazione. Voglio vedere il primo tempo di Verona" | Twitter Spal

Giovedì di vigilia per la Spal che dopo aver subito l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Cittadella si deve immediatamente ributtare sul campionato ed affrontare l'ostica trasferta dell'Olimpico contro la Roma. Leonardo Semplici, tecnico degli spallini, sa di affrontare una missione quasi impossibile, ma non vuole che i suoi ragazzi scendano in campo già battuti: "Sono convinto che la mia squadra farà bella figura, anche se affronteremo un avversario tra i più forti della Serie A. La trasferta è proibitiva, li rispettiamo molto perché sono da Champions e da scudetto, ma vogliamo dare filo da torcere e magari prenderci un risultato positivo".

Il campionato disputato dalla Spal fino a questo momento è di tutto rispetto e Semplici non vuole che l'eliminazione dalla Coppa Italia cancelli quanto di buono fatto fino ad ora: "Sarà difficile, ma è giusto credere nelle nostre qualità. Ai ragazzi non ho bisogno di dare il massimo. Ad eccezione della gara di Coppa Italia contro il Cittadella, la Spal si è sempre espressa a buoni livelli e non posso lamentarmi dell'impegno del gruppo. Sicuramente non sarà una partita di Coppa Italia negativa ad abbatterci. Dai ragazzi mi aspetto una reazione, dobbiamo tornare quelli del primo tempo con il Chievo. Siamo fiduciosi, dobbiamo far tesoro della sconfitta col Cittadella". Per gli spallini le buone notizie arrivano dal giudice sportivo, visto che per la trasferta capitolina tornano a disposizione gli ex squalificati Borriello, Viviani ed Oikonomu, ma c'è anche un'assenza pesante: "Vaisanen non ci sarà, avrà la febbre. Tornano disponibili gli squalificati di Verona, Borriello, Viviani e Oikonomou. Per il modulo vediamo dal tipo di gara che affronteremo, sarà importante l'interpretazione".

In attacco è aperto il ballottaggio per affiancare Paloschi: "Valuterò in extremis. Bonazzoli si sta allenando bene ed è tra i candidati, così come Borriello e Floccari". A centrocampo, invece, qualcuno dovrà fare spazio a Viviani, di ritorno dalla squalifica, anche se non c'è bocciatura per chi è sceso in campo a Verona: "Grassi, Schiattarella e Rizzo possono convivere, hanno tutti doti tecniche e fisiche importanti e possono fare al caso nostro".