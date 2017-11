Perugia - Breda: "Prestazione vergognosa, dobbiamo essere più lucidi"

Roberto Breda (48)

Il Perugia ovviamente pensava più al campionato che alla Coppa, ma certe prestazioni non sono ammissibili in nessun caso. Così la pensa il mister umbro, Roberto Breda, che è molto amareggiato nella conferenza stampa post partita.

Il turnover è stato ampio, ma la cosa non giustifica certi cali di concentrazione: "Tanta gente che è stata in campo non aveva novanta minuti nelle gambe. Non si possono fare però queste figure. Abbiamo discrete cose fino a un certo punto, ma abbiamo sbagliato tanto. Non tutte le zone del campo sono uguali. Devi togliere più rischi possibili e in questo dobbimo migliorare, dal quinto in poi abbiamo preso gol in contropiede e non può succedere. In un mese non sono riuscito a trasmettere questo messaggio alla squadra ed è colpa mia. Magari questa scoppola servirà per far capire come dobbiamo giocare, soprattutto in campionato".

Il Perugia però era tornato sul 4-3 e sembrava potesse riacciuffare il match per i capelli: "Sì per un momento ci ho creduto, il 5-3 è nato da una situazione strana, dobbiamo essere più lucidi nei momenti di difficoltà. Sotto di due reti si poteva ancora restare in partita. C'erano anche tanti ragazzi, ma bisogna essere più bravi nel leggere le situazioni".

Belmone è uscito per infortunio: "Belmonte lo valuteremo nei prossimi giorni, sembra un problema muscolare, speriamo di lieve entità".

In ottica campionato ci sono tanti errori da togliere: "Questa partita dovrà influire sulla voglia di far bene, non dovrà togliere certezze. Dobbiamo vergognarci di questa partita, io per primo, ma dobbiamo tenere quanto di buono fatto. Non si può andare così in balia degli eventi. Dobbiamo vivere meglio certe situazioni".

Anche Cerri in conferenza stampa, il quale esprime la stessa amarezza del suo tecnico: "Prima di tutto dopo una figuraccia del genere si può solo chiedere scusa e vergognarsi di com'è andata. Questa partita deve servirci da lezione, lunedì la sfida con l'Ascoli è importantissima e dobbiamo riscattarci. Le motivazioni dovranno basarsi sul riscatto da quanto successo stasera, non ci sarà da fare nulla di particolare. L'Ascoli ha lo stesso modulo dell'Udinese e dovremo far meglio di così".