Serie B: Frosinone chiamato al successo, chances importanti per Foggia e Perugia

Il Bari vuole continuare a vincere. Dopo una prima parte di stagione assolutamente eccellente, i ragazzi di Grosso cercheranno di mantenere il primato superando anche la Virtus Entella, squadra bisognosa di punti e sempre pronta a compattarsi in casa per conquistare preziosi risultati sportivi. Match casalingo delicatissimo, poi, per il Palermo, pronto ad ospitare un Venezia davvero sorprendente e particolarmente cinico. I rosanero sono favoriti, i lagunari sognano però un colpaccio che stravolgerebbe ancora la classifica. Deciso a riprendersi dopo la scorsa sconfitta, inoltre, il Parma, in casa e contro una Pro Vercelli ancora in lotta per non retrocedere. I ducali partono avvantaggiati, ma mai dire mai.

Reduce da tre pari consecutivi, novanta minuti casalinghi per il Frosinone, deciso a vincere contro un Cesena che invece sembra beneficiare della cura di Fabrizio Castori. I ragazzi di Longo, forti del calore del proprio pubblico, punteranno al successo, consci però dell’arcigno atteggiamento tattico dei bianconeri romagnoli. Più ardua la sfida dell’Empoli, in casa di uno Novara che ha spesso creato problemi alle big. Difficile fare pronostici, di sicuro i toscani tenteranno un colpo gobbo preziosissimo ai fini del prosieguo di stagione. Potrebbe seriamente approfittarne, inoltre, il Cittadella, che dopo la bella vittoria in Coppa Italia cercherà di battere anche un Foggia altalenante ma ancora non arresosi all’idea di retrocedere. Si prevede una sfida con qualche goal in più. Si prevede più equilibrio, al contrario, tra Cremonese e Spezia: la neo-promossa ha dalla sua il pubblico, i liguri una maggiore esperienza in B.

Scendendo nelle zone di bassa classifica, match delicato per Perugia ed Ascoli, che incroceranno le armi nella loro diciassettesima uscita stagionale. Gli umbri, forti di un atteggiamento offensivo, cercheranno di incanalare subito la sfida, per contro i picchi proveranno ad attendere e a colpire al momento giusto. Trasferta da non fallire, inoltre, per la Ternana, in casa di un Pescara che fatica tantissimo in difesa. I delfini di Zeman potrebbero dilagare, ma i rossoverdi non vorranno essere la vittima sacrificale di giornata. Impegno lontano da casa da vincere, poi, per la Salernitana, in casa di un Brescia tutt’altro che agevole da superare vista l’esperienza di Pasquale Marino. Chi la spunterà? Ugualmente incerta, infine, Avellino-Carpi: gli irpini sono messi peggio ma vogliono tornare in corsa, i falconi pensano di restare in orbita playoff.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

02.12. 15:00 Brescia Salernitana

02.12. 15:00 Cremonese Spezia

02.12. 15:00 Foggia Cittadella

02.12. 15:00 Frosinone Cesena

02.12. 15:00 Novara Empoli

02.12. 15:00 Parma Pro Vercelli

02.12. 15:00 Pescara Ternana

02.12. 18:00 Palermo Venezia

03.12. 15:00 Avellino Carpi

03.12. 17:30 Entella Bari

04.12. 20:30 Perugia Ascoli