Serie B: vittorie importanti per Parma e Cremonese, Pescara ancora senza successo

Source photo: profilo Twitter Parma Calcio 1912

Sabato di Lega B interessantissimo, con molte formazioni autrici di una prova di spessore ed importante ai fini del prosieguo della stagione. Partendo dalle posizioni nobili, quarto "passettino" falso consecutivo per il Frosinone, che in casa non va oltre il pari contro un Cesena agguerrito e in avanti per ben due volte grazie alla doppietta di Laribi. Raggiunto prima da Beghetto e poi da Dionisi, il collettivo di Castori non si arrende nemmeno dopo il 3-2 di Soddimo, pareggiando grazie alla marcatura vincente di Lamin Jallow. Vittoria che vale il momentaneo secondo posto, invece, per il Parma, che si sbarazza della Pro Vercelli con un netto 3-0. Avanti grazie alla rete di Insigne a inizio ripresa, i ducali bissano con Scavone, chiudendo definitivamente i conti grazie a Corapi nei minuti finali.

Vittoria di rimonta, inoltre, per il Cittadella, che rischia tantissimo contro il Foggia ma conquista alla fine tre punti davvero pesanti. Nonostante lo svantaggio subito da Schenetti, infatti, i rossoneri non si arrendono e pareggiano con Agnelli, andando ancora sotto a causa di un goal di Litteri. Nella ripresa, sono i veneti a venir fuori alla distanza, con Kouame che marca il definitivo 1-3. Passo falso fuori casa, al contrario, per l'Empoli, che contro un Novara tutt'altro che docile se la vede sporca e conquista il punto grazie a Zaijc. A spaventare i toscani di Vivarini, infatti, ci pensa Troest. Successo di misura, poi, per la Cremonese, che supera lo Spezia e mantiene la scia grazie alla marcatura vincente di Paulinho all'87'.

Brutto stop in ottica playoff, al contrario, per la Salernitana, che in casa di un Brescia rinato grazie alla cura-Marino cede per 2-0 e perde una buona chance per avvicinarsi alle posizioni nobili della classifica. Sotto a causa di un autogoal di Vitale a inizio secondo tempo, i campani non riescono più a scuotersi, subendo da Caracciolo la rete del definitivo 2-0. Manca ancora la vittoria, infine, il Pescara, che in casa fa 3-3 contro una Ternana volenterosa e combattiva. Doppiamente avanti grazie a Valzania e Pettinari, i delfini subiscono da Varone e Tremolada le reti del pari, con quest'ultimo che cancella il rigore fallito precedentemente. Nel finale di gara, ci pensa Valzania a fissare la sfida in parità dopo il momentaneo 3-2 di Valjent. Notte fonda, dunque, a Pescara, con Zeman a rischio esonero.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

15:00 Finale Brescia 2 - 0 Salernitana

15:00 Finale Cremonese 1 - 0 Spezia

15:00 Finale Foggia 1 - 3 Cittadella

15:00 Finale Frosinone 3 - 3 Cesena

15:00 Finale Novara 1 - 1 Empoli

15:00 Finale Parma 3 - 0 Pro Vercelli

15:00 Finale Pescara 3 - 3 Ternana