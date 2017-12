Hellas Verona, Pecchia in conferenza stampa: "Siamo in un momento positivo"

hellas verona

Fabio Pecchia è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Genoa. Andiamo a sentire le sue parole!

L'Hellas viene da un buon momento: "Noi dobbiamo confermare l'atteggiamento delle ultime partite e la voglia di offrire una prestazione di qualità, dimostrando di poter dare sempre di più. Siamo in un momento positivo, ma avevo fiducia anche prima delle vittorie contro Sassuolo e Chievo, continuiamo su questa strada. L'ultimo successo in campionato ha permesso di aumentare soddisfazione, entusiasmo e autostima in tutto il gruppo, ma ora dobbiamo rimanere concentrati sulle prossime partite, cominciando da quella di lunedì". Ci vuole continuità: "La nostra priorità è quella di dare continuità ai risultati per fare punti, noi dobbiamo pensare al nostro percorso, affrontando ogni partita con la consapevolezza e con la voglia di lottare per fare punti. In classifica ci sono tante squadre raccolte in pochi punti e in questo mese ne affronteremo diverse. Dovremo pensare partita dopo partita, scendendo in campo con l'atteggiamento che ha contraddistinto le nostre ultime prestazioni".

Pecchia si è poi concentrato sul Genoa di Ballardini: "Nella loro rosa ci sono giocatori che hanno poco a che vedere con la lotta per la salvezza, ma io devo pensare solo alla mia squadra, noi dobbiamo avere una forza d'animo superiore ai valori tecnici e di esperienza di qualunque avversario. Dovremo essere in grado di fare tutte le fasi, adeguandoci alle situazioni e agli avversari, abbiamo le qualità per palleggiare quando possibile, ma anche per saper attendere l'avversario e ripartire. Valuterò se far giocare Ferrari da subito o a gara in corso, l'abbiamo recuperato da poco così come Kean, hanno bisogno di mettere benzina nelle gambe. Pazzini? Sta svolgendo un lavoro differenziato, valutiamo giorno dopo giorno. Spero di averlo a disposizione".

[hellasverona.it]