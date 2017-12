Il Benevento fa il suo primo punto in A, De Zerbi: "Pari meritato. Salvezza? È possibile"

Viene da dire finalmente! ll Benevento conquista il suo primo storio punto in Serie A pareggiando con un gol al 50’ del secondo tempo, segnato in tuffo di testa dal portiere Brignoli. La squadra di De Zerbi ferma il Milan di Gattuso sul 2-2. Bravi i campani, i quali sono stati capaci di rimontare per ben due volte i rossoneri.

Tanta la gioa di De Zerbi, queste le sue parole a Sky Sport: "Meritano tutti i complimenti, perchè tutta la squadra li merita da parte mia e della gente. Li merita anche quando perdevamo negli ultimi minuti: la sensazione del gol preso alla fine la conosco bene perchè contro Cagliari e Sassuolo le abbiamo perse così, abbiamo esultato in maniera un po' fuori dalle righe perchè una squadra che viene da così tante sconfitte di fila meritava, e ha preso un punto molto meritato".

Ma la situazione in classifica del Benevento resta sempre molto complicata: "Voi stampa e la gente purtroppo guarda solo il risultato, io mi sono anche un po' stufato di andare a Cagliari e prendere i complimenti e zero punti. Andare a Torino e fare una partita di sofferenza e dignitosa e fare zero punti, a Bergamo uguale e con il Sassuolo altrettanto: mi fa piacere per loro, non sono tanti anni che alleno ma questo gruppo mi dà orgoglio allenarlo. Hanno il mio spirito, di andare oltre all'evidenza della classifica".

In chiusura De Zerbi parla della salvezza: "Io ci credo sempre. Come ho detto alla squadra stamattina: avessimo vinto con il Sassuolo e a Bergamo, partite che avremmo potuto anche vincere, saremmo a 3 punti dal Sassuolo stesso. Nonostante tutte le sconfitte che abbiamo subito, solo le ultime due gare ci avrebbero permesso di guardare tutto diversamente. Questa dev'essere la nostra spinta, se abbiamo battuto tutti i record dev'essere qualcosa che ci stimola l'orgoglio. Dobbiamo cercare dignità personale, anche nelle ultime sconfitte abbiamo dimostrato di avere dignità".

