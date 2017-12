Serie B - L'Entella schianta il Bari: 3-1 al Comunale

Nel secondo posticipo domenicale della diciassettesima giornata di Serie B l'Entella schianta il Bari 3-1 e accorcia ancora di più la classifica. Successo meritato per i padroni di casa che partono a razzo e nella prima frazione vanno in rete per due volte con La Mantia e Troiano, quest'ultimo su rigore. Nella ripresa il Bari accorcia, con merito, grazie a Galano ma poco dopo De Luca chiude i conti in contropiede. Con questo successo i liguri salgono a quota 20 in classifica mentre la squadra di Grosso resta in testa ma in compagnia di Parma e Palermo.

IL RACCONTO DELLA GARA

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per entrambe le squadre: nell'Entella tridente offensivo composto da De Luca, La Mantia e Luppi mentre nel Bari spazio a Galano e Improta a supporto di Floro Flores.

Parte fortissimo l'Entella che dopo due minuti va ad un passo dal vantaggio con De Luca che, sugli sviluppi di un cross da sinistra, devia verso la porta ma Micai è strepitoso. Al 5' altra chance per i padroni di casa con De Luca che ci prova direttamente da calcio di punizione ma Micai vola e mette in angolo. La squadra di Aglietti gioca meglio e al 18' passa meritatamente in vantaggio l'Entella con De Luca che va via sulla destra e mette in mezzo per La Mantia che di testa insacca, 1-0. Col passare dei minuti i ritmi si abbassano un po' con la squadra di casa che al 31' deve ricorrere al primo cambio: Diaw al posto dell'infortunato Luppi.

Al 37', però, l'Entella mette al freccia perché Tonucci stende Diaw in area, Sacchi non ha dubbi e assegna il penalty. Dal dischetto va Troiano che non sbaglia, 2-0. Nel finale primo cambio per il Bari con Anderson che si fa male, al suo posto Brienza e al terzo minuto di recupero i pugliesi creano la prima vera chance della loro partita con Improta che duetta con Brienza e calcia col mancino dal limite, Iacobucci mette in angolo.

La prima chance della ripresa è per il Bari con Brienza che calcia a giro dal limite, palla che sfiora l'incrocio dopo una deviazione. Poco dopo ancora ospiti pericolosi con Tonucci che, sugli sviluppi di un corner, colpisce di testa mandando la sfera a lato di un soffio. Al 61' Bari ad un passo dal gol con Brienza che mette al centro per Galano il quale gira col mancino al volo ma Iacobucci vola e devia in angolo. Passano cinque minuti e la squadra di Grosso accorcia meritatamente le distanze con Galano che, dopo una serie di batti e ribatti, si ritrova la sfera sul mancino e due passi batte Iacobucci, 2-1. La speranza dei pugliesi dura pochissimo perché al 69' arriva il tris dell'Entella con Brivio che con l'esterno illumina per De Luca il quale controlla e col destro batte Micai, 3-1.

Poco più tardi Entella ad un passo dal poker con Diaw che parte dalla metà campo, salta Tonucci e conclude col mancino ma non trova la porta per un non nulla. Nei minuti finali la squadra di Grosso resta anche in dieci per il rosso diretto rimediato da Micai, colpevole di aver stesso Carvalho lanciato a rete. E' l'ultima emozione del match: nel secondo posticipo domenicale l'Entella batte il Bari 3-1.