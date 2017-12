Campionato Primavera: l'Inter rallenta, l'Atalanta ne approfitta e torna in vetta - Inter Twitter

L'undicesima giornata del Campionato Primavera registra un nuovo cambio in vetta alla classifica, infatti in testa non ritroviamo più i nerazzurri di Milano, ovvero l'Inter, ma quelli di Bergamo, cioè l'Atalanta che con il 3-1 rifilato all'Udinese si riappropria del 1° posto. L'Inter scala così in seconda posizione a causa del pareggio impostogli dalla Juventus, che nel contempo risale la classifica piazzandosi al 7° posto con 16 punti. Non muove la propria graduatoria il Milan, che viene fermato dalla Roma col punteggio di 2-1. Un successo fondamentale per i giallorossi, perchè li riproietta ai vertici della classifica. Importante anche il successo di misura del Torino sul Bologna, con questa vittoria i granata salgono al 4° posto con 18 punti, uno in più del Genoa sconfitto nel derby dalla Sampdoria con il punteggio di 3-1. A sorpresa si ferma il Sassuolo, battuto in casa dalla Lazio (0-1), così come la Fiorentina dal Chievo (2-3). Infine pareggio a reti bianche tra Hellas Verona e Napoli.

Il turno si è quindi contraddistinto per l'importantissima e convincente vittoria dell'Atalanta sull'Udinese. Gli orobici sbloccano la sfida al 12' con Mallamo, salvo poi farsi raggiungere sul pari da Jaadi al 57'. La parità dura appena 120 secondi perchè al 59' Barrow si conquista e realizza un calcio di rigore. Il gol segnato dal centravanti nerazzurro spiana la strada agli orobici per portare a casa la vittoria, che viene definitivamente sigillata dalla rete di Nivokazi al 93'. Un successo quindi che permette agli uomini di Brambilla di godersi per una settimana la vetta della classifica a discapito dell'Inter fermata sull'1-1 dalla Juventus: succede tutto nell'ultimo quarto d'ora di gioco, prima Olivieri porta in vantaggio i bianconeri, poi Zaniolo pareggia all'83'. Un pari che serve soprattutto alla Juventus per rilanciare sempre di più le proprie ambizioni stagionali.

Alle spalle del duo nerazzurro ritroviamo appunto il Milan, fermato col punteggio di 2-1 dalla Roma: i giallorossi passano in vantaggio al 58' con Marcucci su calcio di rigore, poi i rossoneri reagiscono trovando il pareggio al 75' con Capanni; quando il risultato sembra accontentare entrambe ecco arrivare il gol-vittoria segnato da Riccardi. Una realizzazione fondamentale perchè permette alla Roma di risalire la classifica agganciando il Genoa al 5° posto con 17 punti. Il Milan invece rimane fermo al 3° posto con 19 punti. Uno in più del Torino che ha battuto di misura il Bologna grazie alla rete segnata al 78' da Millico. Un gol che relega i felsinei all'11a posizione con 12 punti.

Ad aggravare ancora di più la posizione degli emiliani ci pensano Lazio e Chievo, che, con le rispettive vittorie in trasferta a Sassuolo e Firenze, risalgano diversi posti in graduatoria. Partendo dai capitolini bisogna sottolineare la loro prova di forza, con la quale hanno avuto la meglio dei sassuolesi. A decidere il match è stato Bari con un gol dopo 8 minuti. Discorso diverso per quanto accaduto tra Fiorentina e Chievo, dove si è assistito ad una bella partita, equilibrata, con continui capovolgimenti di fronte che hanno portato a tante reti ed emozioni, il risultato finale è stato di 2-3: il primo tempo è stato di totale marca viola, i toscani nel giro di mezz'ora hanno messo in discesa la partita grazie alle reti siglate da Hagi e Sottil; un vantaggio in teoria rassicurante, ma i clivensi nella seconda parte di gara mostrano tutto il loro agonismo, che li porta prima ad accorciare le distanze con Rivi per poi pareggiare con Vignato; non è finita qui perchè tre minuti più tardi Bertagnoli sigla il gol che regala tre punti insperati ai veneti.

Due successi che vengono ad incidere sulle posizioni di classifica di Hellas Verona e Napoli che si sono annullate a vicenda terminando la partita per 0-0. Un pareggio che avvantaggia la Samp, vincitrice del derby ligure con il Genoa, i doriani vincono il match con il risultato di 3-1: al vantaggio iniziale per i grifoni siglato da Salcedo, hanno risposto Cappelletti, Baldè e Seno con quest'ultimo autore di una sfortunata autorete. Una vittoria che proietta appunto gli uomini di Pavan al terz'ultimo posto con 11 punti in coabitazione proprio con Hellas Verona e Napoli, mentre il Genoa si vede raggiunto dalla Roma e superato dal Torino. L'occasione del riscatto per i rossoblu si presenta nel prossimo turno contro la Fiorentina, mentre tra gli altri match della 12a giornata c'è da segnalare un interessantissimo Napoli - Roma, così come la sfida di Formello tra Lazio - Inter.

RISULTATI:

Hellas Verona - Napoli 0-0

Atalanta - Udinese 3-1

12' Mallamo (A) 57' Jaadi (U) 59' Barrow [r.] (A) 93' Nivokazi (A)

Inter - Juventus 1-1

76' Olivieri (J) 83' Zaniolo (I)

Fiorentina - Chievo 2-3

21' Hagi (F) 32' Sottil (F) 74' Rivi (C) 78' Vignato (C) 81'Bertagnoli (C)

Sassuolo - Lazio 0-1

8' Bari

Roma - Milan 2-1

58' Marcucci [r.] (R) 75' Capanni (M) 77' Riccardi (R)

Torino - Bologna 1-0

78' Millico

Genoa - Sampdoria 1-3

17' Salcedo (G) 40' Cappelletti (S) 56' Seno [aut.] 72' Baldè (S)

CLASSIFICA

Atalanta 24 Inter 23 Milan 19 Torino 18 Roma 17 Genoa 17 Juventus 16 Sassuolo 15 Fiorentina 15 Chievo 14 Bologna 12 Lazio 12 Udinese 12 Hellas Verona 11 Napoli 11 Sampdoria 8

PROSSIMO TURNO (9/12/17):

Milan - Torino

Juventus - Hellas Verona

Bologna - Udinese

Chievo - Sampdoria

Genoa - Fiorentina

Napoli - Roma

Sassuolo - Atalanta

Lazio - Inter

PRIMAVERA 2 GIR. A

L'undicesima giornata registra il crollo della capolista Cittadella in quel di La Spezia, i liguri riescono ad imporsi grazie ai gol di Corbo e Giuliani. Alle spalle sale il Novara vittorioso per 3-0 sul Carpi: Stoppa, Kyeremateng e Katuma gli autori delle reti. Dietro ai piemontesi si avvicina l'Empoli che batte il Parma con il risultato di 2-0: una partita decisa intorno al 20' da Imbrenda e Tehe. Toscani che giovano anche del mezzo passo falso a cui è andata incontro la Pro Vercelli fermata sull'1-1 dal Brescia: i bianconeri passano in vantaggio intorno al 40' con Pagliaro, ma si fanno raggiungere sul pari da Verde al 58'. Un punteggio che avrebbe potuto favorire anche il Venezia, sconfitto però per 5-2 dal Cesena: al 20' i romagnoli passano in vantaggio grazie a Babbi, ma al 47' i lagunari pareggiano con Fasan; la reazione dei padroni di casa non si fa attendere e nel giro di dieci minuti realizzano tre reti con Buso (doppietta) ed Andreoli; il Venezia prova a tornare in partita con Piovesan, ma Babbi al 69' chiude la contesa. Una sconfitta di cui usufruisce la Virtus Entella, uscita vittoriosa dal match con la Cremonese: nel primo tempo i liguri mettono in discesa la partita grazie alle reti di Casagrande e Traversani, ma è proprio l'autore del vantaggio ad essere protagonista dell'autorete che riapre la contesa, poi richiusa da Semprini al 77'; nel finale il gol Martino serve solamente per le statistiche.

RISULTATI:

Brescia - Pro Vercelli 1-1

40' Pagliaro (PV) 58' Verde (B)

Cesena - Venezia 5-2

20' Babbi (C) 47' Fasan (V) 55' Buso (C) 64' Andreoli (C) 66' Buso (C) 67' Piovesan (V) 69' Babbi (C)

Cremonese - Virtus Entella 2-3

8' Casagrande (VE) 36' Traversani (VE) 60' Casagrande [aut.] 77' Semprini (VE) 85' Martino (C)

Empoli - Parma 2-0

20' Imbrenda 22' Tehe

Novara - Carpi 3-0

11' Stoppa 41' Kyeremateng 82' Katuma

Spezia - Cittadella 2-0

41' Corbo 75' Giuliani

CLASSIFICA

Cittadella 20 Novara 19 Empoli 18 Spezia 18 Spal 16 Pro Vercelli 15 Venezia 15 Virtus Entella 14 Cesena 12 Cremonese 12 Brescia 9 Parma 9 Carpi 4

PROSSIMO TURNO (9/12/17):

Brescia - Spezia

Carpi - Cesena

Cittadella - Novara

Parma - Spal

Pro Vercelli - Cremonese

Virtus Entella - Venezia

PRIMAVERA 2 GIR. B

Il Cagliari mantiene la vetta dopo l'undicesima giornata di campionato, ma lo fa soffrendo con un ottimo Ascoli. I sardi vanno in svantaggio dopo 3 minuti a causa del gol realizzato da Ventola, ma reagiscono subito e dopo 180 secondi sono già sull'1-1 con Pitzalis. L'Ascoli non ci sta e si riporta in vantaggio con Perpepaj prima dell'intervallo. Nella ripresa c'è una sola squadra in campo, il Cagliari che ribalta il risultato con Fini e Porcheddu. Alle spalle dei cagliaritani rimane il Palermo vittorioso per 3-1 sul Foggia: al 20' Anthony Gallo porta in vantaggio i siciliani, che poi raddoppiano alla mezz'ora con Rizzo; a questo punto i pugliesi reagiscono accorciando le distanze con Antonelli, ma nel finale, nel momento di massimo sforzo dei foggiani, arriva il gol che chiude la partita siglato da Santoro.

In scia rimane il Crotone che ha battuto con un netto 3-0 la Salernitana: Borello, Diletto e Barillari gli autori delle reti. Dietro ai calabresi si issa il Perugia, uscito vincitore dalla sfida con l'Avellino: un successo firmato Traorè che in dieci minuti, ovvero tra il 58' ed il 68', sigla la doppietta decisiva che regala la vittoria agli umbri, che poi completano il tabellino con la firma di Orlandi. In classifica risale anche il Bari, che batte tra le mura amiche la Ternana: Maffei porta in vantaggio i pugliesi, che subiscono il pari allo scadere del primo tempo ad opera di Sicari; nel secondo tempo Manzari sigla il gol che regala questi tre punti fondamentali al Bari. Nei bassifondi della classifica invece rimangono Pescara e Benevento che nello scontro diretto racimolano un semplice 1-1: al gol del vantaggio campano siglato da Pinto al 38', ha risposto Cocco a cinque minuti dal 90'.

RISULTATI:

Palermo - Foggia 3-1

20' Anthony Gallo (P) 31' Rizzo (P) 65' Antonelli (F) 93' Santoro (P)

Cagliari - Ascoli 3-2

3' Ventola (A) 6' Pitzalis (C) 37' Perpepaj (A) 71' Fini (C) 82' Porcheddu (C)

Bari - Ternana 2-1

22' Maffei (B) 46' Sicari (T) 57' Manzari (B)

Perugia - Avellino 3-0

58' Traorè 68' Traorè 83' Orlandi

Pescara - Benevento 1-1

38' Pinto (B) 85' Cocco (P)

Salernitana - Crotone 0-3

36' Borello 78' Diletto 88' Barillari

CLASSIFICA

Cagliari 27 Palermo 20 Crotone 17 Perugia 16 Frosinone 16 Bari 15 Ternana 14 Ascoli 14 Foggia 13 Salernitana 12 Benevento 11 Pescara 9 Avellino 0

PROSSIMO TURNO (9/12/17):

Ascoli - Perugia

Avellino - Palermo

Benevento - Salernitana

Crotone - Bari

Frosinone - Foggia

Ternana - Pescara