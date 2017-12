Serie B - Falco stende l'Ascoli nel finale: vince il Perugia 1-0

Nel posticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie B il Perugia batte l'Ascoli 1-0. Match non particolarmente bello con gli ospiti che giocano meglio nel primi tempo, mentre nella ripresa il Perugia alza il baricentro e al primo minuto di recupero trova il gol vittoria grazie al destro di Filippo Falco. Successo importantissimo per la squadra di Breda che sale a quota 21 in classifica, mentre continua il periodo complicato per i marchigiani che restano ultimi con 14 punti.

IL RACCONTO DELLA GARA

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per il Perugia con Buonaiuto a supporto di Han e Di Carmine, mentre l'Ascoli risponde col 3-5-1-1 con Varela a supporto di Santini.

Comincia bene l'Ascoli che al 3' si fa vedere con Santini che mette in mezzo per Bianchi il quale impatta di testa, ma manda a lato. Poco dopo altro squillo degli ospiti con Cinaglia: destro da fuori, blocca Rosati. I ritmi della gara sono bassi, il Perugia prova a comandare il gioco, ma i pericoli maggiori li crea l'Ascoli come al 21' con una bella azione corale che porta al tiro Bianchi, ma il suo destro dal limite si perde alto. Al 28' la risposta del Perugia: azione fantastica di Buonaiuto che salta due uomini in velocità ma, davanti a Lanni, calcia male. Nel finale di tempo doppia chance per l'Ascoli: al 43' Addae, sugli sviluppi di un crossa da sinistra, colpisce di testa, ma Rosati c'è e alza in angolo. Sul successivo corner Varela stacca di testa, ma l'estremo di casa blocca in qualche modo.

Nella ripresa diminuisce ulteriormente la temperatura e, di conseguenza, anche i ritmi. Per trovare la prima emozione del secondo tempo bisogna arrivare al 60' ed è un cambio: Breda inserisce Falco per Brighi. Un minuto più tardi l'Ascoli va ad un passo dal vantaggio: Mogos mette in mezzo per Cinaglia, il quale controlla e calcia da pochi metri, ma colpisce male, blocca Rosati. Al 66' risponde il Perugia con il neo entrato Falco: raccoglie un pallone vagante al limite e calcia, ma Lanni si supera e dice di no. A metà ripresa Fiorin cambia entrambi gli attaccanti inserendo Perez e De Feo per Santini e Varela, ma sono i padroni di casa ad andare vicino al gol con Buonaiuto che ci prova direttamente da calcio di punizione non trovando la porta per pochissimo. Al 79' chance per gli ospiti con Perez che colpisce di testa da ottima posizione, su un cross dalla destra, ma la sfera esce di poco.

Nel finale Breda si gioca le carte Cerri e Terrani e al 90' i padroni di casa sfiorano il gol con un tiro-cross di Del Prete su cui spunta Di Carmine che gira da pochi passi, ma Lanni salva tutto. Passa un solo minuto e il Grifone passa in vantaggio con una geniale palla di Cerri per Falco che controlla e, a tu per tu con Lanni, non sbaglia col destro, 1-0 e fischio finale. Il Perugia vince e torna a sorridere mentre per l'Ascoli continua il periodo nero.