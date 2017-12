Crotone, parla Vrenna: "Siamo al lavoro. La squadra è rimasta allibita"

Raffaele Vrenna, il dg del Crotone. | fccrotone.it

Come un tuono, all'improvviso. Dopo la splendida favola dell'anno scorso nata proprio da un rapporto di fiducia con la dirigenza, che non l'aveva mai messo in discussione - e con cui pare invece ci siano state delle vicissitudini rilevanti di recente -, Davide Nicola ha deciso di abbandonare il timone della nave di nome Crotone in un momento in cui, pensando alle difficoltà incontrate l'anno scorso per rimanere in Serie A, tutto sembrava andare per il verso giusto. Si è interrotta oggi, bruscamente, l'esperienza del tecnico ex Livorno sulla panchina rossoblù, con una lettera di dimissioni. Adesso gli Squali sono alla ricerca di un nuovo tecnico.

E chi, allora, meglio di Raffaele Vrenna per un punto della situazione in tal senso. Come riportato da TuttoMercatoWeb, il ds italiano ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Sky Sport, in cui ha reso pubblica la posizione della società in merito a questo sorprendente cambio di guida tecnica, parlando però anche della situazione ambientale, della condizione mentale della squadra (che oggi si è allenata alla presenza della dirigenza in toto) e di diverse altre componenti. Ecco le sue parole: "Un po' tutta la società ha avuto un confronto con la squadra, abbiamo ribadito le nostre ragioni. C'è uno staff tecnico che continuerà a lavorare, fino a quando ci sarà il nome del nuovo tecnico. Siamo già al lavoro. La squadra, come noi, è rimasta allibita dalla decisione. È avvenuta di punto in bianco, ma i ragazzi sanno cosa fare. So tratta della loro carriera e del loro futuro, sanno cosa fare".

I nomi in lizza, al momento, non sono cambiati. In pole pare ci sia il nome dell'ex Atalanta Stefano Colantuono, sempre più defilato invece Domenico Di Carlo nella corsa. Al momento da escludere le piste che porterebbero invece a Massimo Drago e Roberto Stellone, anche se in qualsiasi momento questa situazione potrebbe ribaltarsi; domani, nel capoluogo di provincia calabro, ci sarà una riunione della dirigenza che presumibilmente influenzerà in maniera decisiva questa delicatissima scelta.