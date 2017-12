Serie B: intrecci interessanti tra le big, occhio alla zona retrocessione

Da prima della classe, trasferta interessante per il Parma, che contro la Ternana cercherà di fare punti per mantenere lo scettro del comando. Per contro, gli umbri lotteranno per il successo, che gli consentirebbe di respirare e di dormire sogni un po' meno agitati. Big match tutto da seguire, invece, tra Bari e Palermo, due formazioni che hanno nella promozione il loro obiettivo principale. I galletti hanno voglia di riprendere confidenza con il successo, i rosanero cercheranno quel successo che scuoterebbe ancora la classifica di questa pazza Lega B. Potrebbe approfittarne, inoltre, il Cittadella, che in casa e contro l'Avellino proverà a conquistare la quarta vittoria consecutiva, che eleverebbero i veneti a squadra più in forma del campionato cadetto.

Deve necessariamente svoltare, al contrario, il Frosinone, che dopo ben quattro pareggi in altrettante sfide non può più perdere punti se si ha la Serie A come obiettivo unico e primario. I ciociari, contro il Brescia, avranno dunque una buona occasione per tornare a prendere confidenza con i tre punti. Sfida dall'antico sapore di A, poi, tra Empoli e Carpi, formazioni al centro di momenti differenti ma comunque ancora a caccia della rispettiva quadratura del cerchio. I toscani partono favoriti per rosa e fattore-casa, occhio però alla voglia di rivalsa dei falconi. Ben più duro, al contrario, il turno della Cremonese, in casa di un Novara comunque sempre duro da affrontare in casa. Difficile fare pronostici. Sfida tra collettivi vicini alle big, poi quella tra Perugia e Salernitana: chi vince, infatti, aggancia i primi ospiti.

Nelle zone di bassa classifica, vitale e decisivo match casalingo per l'Ascoli, che contro la Virtus Entella potrebbe finalmente tornare al successo. I picchi, affatto in forma, non possono fallire, pena un'ulteriore complicazione della propria situazione di classifica. Trasferta più dura, invece, per la Pro Vercelli, in casa di un Venezia deciso a vincere per non scivolare in classifica dopo uno straordinario inizio di stagione. Si prevede una sfida equilibrata e tesa. Impegno dentro il proprio stadio anche per lo Spezia, lontano dalle posizioni nobili ma ancora non estromesso completamente dalla realtà playoff. Per tornare in corsa, però, bisognerà vincere contro un Foggia ugualmente bisognoso di punti. Esame di maturità, infine, per il Cesena: contro il Pescara, un successo potrebbe rilanciare i romagnoli.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

08.12. 12:30 Novara Cremonese

08.12. 15:00 Ternana Parma

08.12. 18:00 Cesena Pescara

08.12. 20:30 Spezia Foggia

09.12. 14:00 Salernitana Perugia

09.12. 15:00 Ascoli Entella

09.12. 15:00 Cittadella Avellino

09.12. 15:00 Empoli Carpi

09.12. 15:00 Frosinone Brescia

09.12. 15:00 Venezia Pro Vercelli

10.12. 17:30 Bari Palermo