Benevento, a Udine senza Cataldi ma con entusiasmo

Fonte: Twitter Benevento Calcio

Rinfrancato dal punto conquistato domenica scorsa contro il Milan, la compagine campana del Benevento, agli ordini del tecnico De Zerbi ha preparato in settimana la gara di Udine. L'obiettivo è quello di dare continuità al risultato positivo dello scorso week-end, seppur la trasferta della Dacia Arena non si presenti come un match agevole.

Dopo l'allenamento svolto questa mattina al Ciro Vigorito, i giallorossi sono partiti alla volta di Udine in vista della sfida di domenica. Come noto non fa parte dei convocati lo squalificato Cataldi, così come gli infortunati Iemmello e Lazaar. Il resto della rosa è a completa disposizione del tecnico De Zerbi, compreso il giovane Brignola che ha bagnato domenica scorso con una buona prestazione il suo esordio in Serie A.

Ecco la lista:

PORTIERI: 1 Belec, 22 Brignoli, 12 Piscitelli;

DIFENSORI: 3 Letizia, 17 Di Chiara, 18 Gyamfi, 23 Venuti, 21 Costa, 6 Djimsiti, 88 Antei, 95 Gravillon;

CENTROCAMPISTI: 13 Chibsah, 4 Del Pinto, 20 Memushaj, 14 Viola, 24 Kanoute;

ATTACCANTI: 7 D'Alessandro, 26 Parigini, 10 Ciciretti, 99 Brignola, 90 Armenteros, 11 Coda, 32 Puscas.

In base agli ultimi allenamenti, è probabile che De Zerbi si affidi ancora una volta al 4-3-3 con Puscas, autore del primo gol dei sanniti contro il Milan, punta centrale e D'Alessandro e Parigini larghi a completare il tridente offensivo. E' dato in buone condizione il mediano Viola, che scalpita, ma appare ancora favorito Del Pinto.