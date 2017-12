SPAL - Contro l'Hellas Verona l'obbligo è vincere

Source photo: profilo Twitter SPAL Ferrara

Le due sconfitte consecutive subite contro Chievo e Roma hanno in parte complicato il percorso della SPAL Ferrara, ora diciottesima dopo un inizio di campionato positivo e sorprendente. Per dare una sterzata alla propria annata, gli estensi dovranno vincere contro l'Hellas Verona, squadra ugualmente impelagata nella lotta per non retrocedere. Un punto sotto, i ragazzi di Fabio Pecchia proveranno a fare il colpacci, consci però della difficoltà di ben figurare in casa di una rosa arcigna e sostenuta da un pubblico caloroso. Per contro, la rosa di Semplici non potrà fallire, pena un'ulteriore complicazione della propria posizione di classifica.

In vista dell'impegno casalingo, la SPAL dovrebbe confermare il 3-5-2, con qualche ballottaggio che resterà fino alla fine. Davanti a Gomis, la difesa a tre dovrebbe prevedere Salamon, Vicari e Vaisanen, anche se il primo è incalzato dal rampante Oikonomou. Nella zona mediana del campo, chiavi del gioco affidate a Viviani, probabilmente affiancato dalle mezz'ali Grassi e Schiattarella. Paloschi in attacco, con Antenucci leggermente favorito rispetto a Borriello. Non sarebbe da escludere, comunque, la presenza di Bonazzoli. Sulle fasce di centrocampo, infine, spazio Schiattarella e Rizzo.

Mentre le due squadre si sfideranno sul campo, le rispettive società prepareranno gli assalti per Emil Halfredsson, esperto centrocampista attualmente in forza all'Udinese. Rodatissimo per la nostra Serie A, l'islandese ha vestito in passato proprio la maglia dell'Hellas Verona, disputando sei ottime stagioni. In gialloblu ritroverebbe quell'armonia avuta durante gli anni veronesi, alla SPAL si profilerebbe invece una nuova ed interessante avventura. E' presto, comunque, per fare previsioni di mercato.

Probabile formazione SPAL (3-5-2): Gomis; Oikonomou, Vicari, Vaisanen; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Grassi, Mattiello; Antenucci, Paloschi.