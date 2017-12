Benevento, De Zerbi carica: "Siamo in ritardo ma manca ancora tanto"

"È vero che siamo in ritardo, ma ci sono tante partite da affrontare". Roberto De Zerbi ci crede e, dopo il pareggio conquistato allo scadere contro il Milan, con il miracolo di Brignoli a rivitalizzare un ambiente sopito e moralmente a terra, prova a caricare il suo Benevento in vista della trasferta di Udine. Il primo punto nella massima serie potrebbe aver dato una sferzata di energia ed entusiasmo al gruppo sannita, che sbloccatisi mentalmente e schiodato lo 0 in classifica vogliono provare a risalire la china.

"Bisogna essere contenti dell'atteggiamento e di come abbiamo lottato e cercato questo punto. Deve essere una costante per tutti i novanta minuti. Mi piace quando un giocatore rischia ma la giocata deve essere produttiva". Sfida chiaramente difficile quella della Dacia Arena, con l'Udinese di Oddo reduce dalla bellissima vittoria di Crotone contro i pitagorici: "L'Udinese è una squadra di metà classifica, ha qualità e forza fisica. Ci sono giocatori forti e si trova in quella posizione per caso. Noi andiamo con la massima umiltà perché ci servono punti".

Uno sguardo anche al campo, con il tecnico dei sanniti che parla così delle assenze e dei recuperi: "Ciciretti non è al top, sarà disponibile contro l'Udinese, forse non dall'inizio. Antei, ha ancora qualche problema ai tendini e voglio ringraziarlo pubblicamente per l'impegno, in quanto sta lavorando praticamente sul dolore. Per Iemmello, almeno altri quindici giorni più il recupero insieme al gruppo". E riguardo le scelte di formazione prosegue: "Armenteros? Si è allenato e sta bene. C'è da considerare che Puscas ha fatto una grande partita. È giusto dare un pò di più a Puscas perché ha fatto bene e lo ha dimostrato. Stessa cosa vale anche per Coda e Gyamfi. D'Alessandro? Chiedo di osare di più ma lo penalizza la condizione.".

Inoltre, sull'arrivo di De Ceglie in prova e sulle prestazioni di Chibsah, il tecnico si sofferma così: "È arrivato De Ceglie. È un giocatore di qualità, bisogna solo capire il suo stato di forma. Non mi faccio distrarre sotto la gara da certe decisioni. Con il Chievo vorrei arrivare con qualche punto in più. Gli allenamenti stanno andando benissimo. Chibsah? Deve migliorare ma, in campo è uno che da tutto. Magari perde la palla ma subito dopo la riconquista. Spero che arrivi anche per lui un episodio per ripagarlo dalle critiche e dai fischi. La notizia del pari? Tutto quello che gira intorno mi ha infastidito molto, è anche vero che l'avversario si chiamava Milan, ma la partita l'abbiamo fatta noi. Spero dia fastidio un po' a tutti. A noi interessa mettere solo record positivi".