Serie B: tanti pareggi nelle sfide del sabato, vincono solo Empoli e Frosinone

Source photo: profilo Twitter Frosinone Calcio

Sei partite e ben quattro pareggi, in questo sabato di Serie B, con solo due vittorie capaci di regalare tre punti a due collettivi di casa. Partendo dalle zone nobili, torna finalmente al successo il Frosinone, che con un netto 2-0 mette alle corde l'arcigno Brescia e conquista il momentaneo primo posto in coabitazione col Parma. Avanti grazie a Citro, i ciociari bissano nella ripresa, andando in rete grazie a Dionisi. Vince anche l'Empoli contro il Carpi, collettivo meno brillante del solito ma comunque cinico quando si tratta di conquistare i tre punti. Regala il successo ai toscani, Donnarumma.

Sfida incerta fino al triplice fischio, invece, quella tra Cittadella ed Avellino, che danno vita ad uno spettacolo emozionante e ricco di goal: avanti grazie a Chiaretti, i veneti subiscono sul finale di primo tempo il pari da parte di Laverone, segnando con Iori il momentaneo 2-1. Nei minuti finali, poco dopo l'errore dal dischetto di Litteri, ci pensa Castaldo a pareggiare, regalando un po' di respiro ai suoi. Succede tutto nel primo tempo, poi, tra Venezia e Pro Vercelli, che si dividono la posta in palio smuovendo di poco la rispettiva classifica. Apre i giochi Cernuto, è Firenze a fare 1-1. Venezia ancora in zona playoff, Pro Vercelli terzultimo.

Ennesima chance mancata, al contrario, per la Salernitana, che si lascia sfuggire una vittoria importante ai fini dei playoff. Dopo un primo tempo tutt'altro che convincente, i campani riescono a sbloccare la sfida contro il Perugia grazie a Bocalon, subendo la beffa finale addirittura al 92' e da Buonaiuto. Discorso analogo, infine, per l'Ascoli, che in casa e contro la Virtus Entella Chiavari non va oltre l'1-1. Nonostante la rete iniziale di Clemenza, i picchi vengono beffati al 90', quando è Aramu a dividere la posta in palio.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

14:00 Finale Salernitana 1 - 1 Perugia

15:00 Finale Ascoli 1 - 1 Entella

15:00 Finale Cittadella 2 - 2 Avellino

15:00 Finale Empoli 1 - 0 Carpi

15:00 Finale Frosinone 2 - 0 Brescia

15:00 Finale Venezia 1 - 1 Pro Vercelli