Serie A - Le formazioni uffciali dei match delle 15

Oddo in conferenza stampa - Foto Vavel Italia

Dopo i pareggi di ieri tra Cagliari-Sampdoria e Juventus-Inter e lo 0-0 tra Roma e Chievo arrivano i match delle 15.00 per la Serie A.

Spal - Hellas Verona

La Spal ospiterà al Paolo Mazza l'Hellas Verona. I gialloblu saranno senza Pazzini e Zuculini. Gli estensi dovranno fare a meno di Konate e Costa. Semplici opta per un 3-5-2 con la linea difensiva composta da Salamon, Vicari e Cremonesi davanti a Gomis. A centrocampo Viviani, Grassi e Schiattarella saranno i centrali mentre sull'esterno giocheranno Lazzari a destra e Mattiello a sinistra. In attacco il duo Borriello e Paloschi.

L'Hellas di Pecchia invece scenderà in campo con un 4-3-3. Nicolas in porta protetto dal quartetto difensivo Fares, Ferrari, Caracciolo e Caceres. A centrocampo i tre giocatori saranno Buchel, Romulo e Bessa. In attacco con l'assenza di Pazzini partirà titolare Kean seguito da Buchel e Cerci.

Udinese - Benevento

Alla Dacia Arena l'Udinese ospita un Benevento reduce dal clamoroso pareggio ottenuto in casa contro il Milan. Oddo schiera un 3-5-1-1 con Bizzarri in porta e Larsen - Danilo - Nuytnick a formare il trio dei difensori. Gli esterni saranno Widmer e Adnan che verranno affiancati da Jankto, Fofana e Barak. Dietro Maxi Lopez agirà Lasagna.

De Zerbi si presenta al match con un 4-3-3 nell'impresa di strappare qualche punto. Brignoli in porta affiancato sulle fasce da Antei e Letizia. Centrali di difesa Djimsiti e Costa. A centrocampo Memushaj giocherà con Del Pinto e Chisbah. Tridente d'attacco composto da D'Alessandro - Puscas - Parigini.