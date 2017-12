Benevento - De Zerbi: "Le partite si vincono e si perdono nei primi e negli ultimi venti metri"

twitter.com

Deluso ovviamente mister De Zerbi per la sconfitta con l'Udinese, dopo il pareggio con il Milan. Benevento che non è riuscito a ottenere altri punti e che quindi resta a un punto in classifica. Queste le sue parole in conferenza stampa.

"Sono mancati i primi e gli ultimi venti metri. Abbiamo avuto qualche buona occasione, ma segni se arrivi negli ultimi venti metri. La partita è andata subito sull' 1-0. Prendiamo gol con troppa facilità e quando ci presentiamo per far gol noi siamo troppo imprecisi.

La cura sta nell'alzare l'attenzione, allenandosi come se fosse una gara e mettendo qualche giocatore a gennaio, che porti esperienza e conoscenza della categoria. Ai miei giocatori non posso rimprovare nulla, ma c'è poca esperienza della Serie A e questo incide.

L'Udinese ha giocatori forti, poi non so cosa sia successo prima e cosa è successo oggi, ma potenzialmente può essere da metà classifica, perchè ha giocatori di talento. Noi dietro ci siamo messi a tre perchè volevamo impostare da dietro in superiorità numerica e l'abbiamo fatto anche bene, ma le partite si vincono e si perdono vicino alle due porte.

Noi abbiamo avuto qualche occasione in più, però siamo andati subito sotto. A Crotone l'Udinese è andata subito sopra e poi ha continuato a fare la partita. Oggi invece la partita l'abbiamo fatta noi e la sconfitta era evitabile per la storia che ha avuto oggi la gara".