Serie B, Salernitana: esonerato Alberto Bollini

Alberto Bollini non è più l'allenatore della Salernitana. A darne comunicazione ufficiale una nota apparsa sul sito della società granata che ha deciso di sollevare il tecnico dall'incarico dopo l'ultimo pareggio contro il Perugia.

Questo il comunicato integrale rilasciato dalla società campana: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Alberto Bollini. Ringraziandolo per la professionalità profusa la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali. Temporaneamente la seduta di allenamento odierna sarà diretta dall’allenatore della formazione Primavera Alberto Mariani".

La Salernitana, in 18 partite sin qui disputate, è a quota 23 punti, in una posizione di classifica tranquilla. Bollini ha collezionato 4 vittorie, 3 sconfitte e ben 11 pareggi, dunque proprio questo continuo balbettare, specie fuori casa, ha spinto il presidente Claudio Lotito a prendere la decisione 'capitale' e cambiare guida tecnica.

Per la sostituzione di Bollini, sono diversi i nomi accostati alla panchina campana. Si è parlato di Paolo Tramezzani, ma al momento sono voci che circolano negli ambienti granata, senza che ci sia nulla di concreto. Il nome più gettonato, comunque, sembra essere quello di Stefano Colantuono, in questo inizio di stagione 'disoccupato' dopo aver condotto il Bari durante lo scorso torneo. Non è semplice trovare un accordo con quest'ultimo in quanto le sue pretese sono altine. Di Carlo, Stellone e Gregucci restano così alla finestra.