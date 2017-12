Campionato Primavera: l'Atalanta vince ed allunga

Inter Twitter

La dodicesima giornata del Campionato Primavera registra un primo allungo dell'Atalanta in vetta alla classifica, infatti gli orobici grazie al successo ottenuto in trasferta contro il Sassuolo (0-2) si distanziano dall'Inter, che ha racimolato un semplice 1-1 in casa della Lazio. Alle spalle dei nerazzurri si avvicina il Milan, vittorioso per 2-1 sul Torino, così come la Juventus che risale la classifica grazie al successo per 2-1 sull'Hellas Verona. Dietro al quartetto di testa ritroviamo Fiorentina e Roma, con i viola vittoriosi per 3-0 sul campo del Genoa, mentre la squadra capitolina ha racimolato un pari in extremis sul campo del Napoli (2-2). Dai bassifondi della classifica invece risalgono Chievo ed Udinese, con i clivensi che impongono il pari alla Sampdoria (1-1), mentre i friuliani superano di misura il Bologna in trasferta (0-1).

La giornata è stata quindi contrassegnata dall'importante successo dell'Atalanta sul campo del Sassuolo. Una vittoria più sofferta di quanto non dica il risultato, infatti dopo dieci minuti di gioco gli orobici si ritrovano in inferiorità numerica a causa dell'espulsione comminata a Carnesecchi, autore di un fallo da rigore su Pierini, lo stesso attaccante neroverde va poi alla battuta del tiro dal dischetto che viene però respinto da Vidovsek. Un episodio che cambia subito il corso della partita, infatti passato lo spavento l'Atalanta torna a giocare e tra l'80' e l'82' sigla i due gol che valgono la vittoria con Barrow, autore di una doppietta. Il centravanti gambiano prima sfrutta al meglio un assist di Migliorelli, dopodichè realizza il calcio di rigore fischiato per fallo di Ahmetaj su Melegoni. Due episodi che quindi indirizzano definitivamente la partita in favore degli orobici, che così si portano a casa questi importantissimi tre punti.

Un successo che assume ancora maggiore importanza dopo il pareggio racimolato dall'Inter contro la Lazio. I capitolini passano in vantaggio a ridosso dell'intervallo con Miceli, ma i nerazzurri pareggiano ad inizio secondo tempo con Zaniolo. Il forcing finale dei lombardi non produce il tanto sperato gol della vittoria e quindi la squadra di Vecchi deve accontentarsi di un punto che li allontana dal 1° posto, mentre per la squadra laziale è un pari fondamentale per continuare a scalare la classifica. Chi invece è già ai vertici della graduatoria è il Milan che sconfigge 2-1 il Torino: i rossoneri sbloccano il match dopo cinque minuti grazie all'autorete di Buongiorno, dopodichè raddoppiano al 71' con Capanni; a questo punto i granata provano a rientrare in partita con il colpo di testa vincente di Buongiorno, ma il gol siglato dal difensore del Torino si rivela vano ai fini del risultato finale. Con questa vittoria il Milan conserva il 3° posto con 22 punti, mentre il Torino rimane fermo al 5° posto con 18 punti.

Uno in meno della Juventus, che grazie al successo per 2-1 sull'Hellas Verona si rilancia prepotentemente in chiave classifica: i bianconeri partono male, infatti dopo tre minuti sono già sotto a causa della rete siglata da Tupta, abile a trasformare in rete un ottimo assist di Saveljevs, a sua volta bravo a sfruttare una palla persa a centrocampo da Caligara; la Juventus non si destabilizza ed al 15' pareggia con Olivieri, bravo a superare Borghetto dal limite con un pallonetto; a questo punto la partita sembra incanalata sui binari della parità, ma al 54' sempre Olivieri si rende protagonista di una bella azione personale conclusa con un perfetto assist per Pjaca, il quale non deve far altro che depositare la sfera in fondo alla rete. Per i bianconeri arriva così una vittoria importantissima per il morale e la classifica, mentre per gli scaligeri è una battuta d'arresto pesante considerando il penultimo posto occupato con 11 punti.

Chi invece vive una situazione di classifica migliore dei veneti è la Fiorentina, che sbriga la pratica Genoa nel giro di 45' minuti: Hagi, Gori e Sottil gli autori delle reti viola. Un successo che proietta i toscani al 6° posto con 18 punti, mentre i grifoni rimangono fermi all'8° con 17 punti. Uno in meno della Roma, fermata sul 2-2 dal Napoli: i capitolini passano in vantaggio al 14' con Corlu, ma ad inizio ripresa subiscono la rimonta partenopea firmata da Gaetano (doppietta per lui); due reti che sembrano indirizzano la sfida in favore dei padroni di casa, ma proprio nell'ultimo minuto di recupero la Roma trova il gol del pareggio con Sdaigui. Un pareggio che in fin dei conti non serve a nessuna delle due, dato che le rispettive posizioni di classifica rimangono immutate.

Quest'ultimo aspetto ci collega agli ultimi due incontri che hanno concluso questa 12ma giornata, ovvero Bologna - Udinese e Chievo - Sampdoria, due scontri diretti per fuoriuscire dalla zona retrocessione. Nel primo i friuliani hanno prevalso grazie al gol siglato da Brunetti all'80', mentre nel secondo match Chievo e Samp non sono andate oltre un semplice 1-1. Al gol del vantaggio siglato da Baldè nel primo tempo, ha risposto Liberal nella ripresa. Da sottolineare che i clivensi sono stati avvantaggiati dalla superiorità numerica dovuta all'espulsione comminata allo stesso Baldè al 47'. Per il Chievo quindi è un pareggio che vale più come una mezza sconfitta, mentre per i doriani è un punto più che guadagnato, considerando i quaranta minuti di inferiorità numerica. Per i blucerchiati l'occasione di tornare alla vittoria si presenterà nel prossimo turno contro la Lazio, uno scontro diretto fondamentale in chiave salvezza, mentre il Chievo se la vedrà con la Roma. Nei restanti match del 13° turno ci sono da sottolineare due big-match: Inter - Napoli e Fiorentina - Milan.

RISULTATI:

Milan - Torino 2-1

5' Buongiorno [aut.] 71' Capanni (M) 77' Buongiorno (T)

Juventus - Hellas Verona 2-1

3' Tupta (HV) 15' Olivieri (J) 54' Pjaca (J)

Bologna - Udinese 0-1

80' Brunetti

Chievo - Sampdoria 1-1

19' Baldè (S) 66' Liberal (C)

Genoa - Fiorentina 0-3

10' Hagi 15' Gori 43' Sottil

Napoli - Roma 2-2

14' Corlu (R) 49' Gaetano (N) 56' Gaetano (N) 94' Sdaigui (R)

Sassuolo - Atalanta 0-2

80' Barrow 82' Barrow [r.]

Lazio - Inter 1-1

46' Miceli (L) 55' Zaniolo (I)

CLASSIFICA

Atalanta 27 Inter 24 Milan 22 Juventus 19 Torino 18 Fiorentina 18 Roma 18 Genoa 17 Sassuolo 15 Chievo 15 Udinese 15 Lazio 13 Bologna 12 Napoli 12 Hellas Verona 11 Sampdoria 9

PROSSIMO TURNO (16/12/17):

Udinese - Juventus

Inter - Napoli

Atalanta - Bologna

Roma - Chievo

Sampdoria - Lazio

Torino - Genoa

Hellas Verona - Sassuolo

Fiorentina - Milan

PRIMAVERA 2 GIR. A

La dodicesima giornata del Campionato Primavera 2 Gir. A ha registrato un cambio in vetta alla classifica, infatti non ci ritroviamo più il Cittadella, ma bensì il Novara che ha battuto nello scontro diretto proprio i veneti: i piemontesi dimostrano tutta la loro voglia di vincere già dopo 3 minuti andando in vantaggio con Stoppa; un gol che fa da preludio a quello del raddoppio siglato da Cordea; a questo punto escono fuori i padroni di casa che accorciano le distanze con Sartori, al quale rispondo subito Katuma e Fonseca, che mettono al sicuro la vittoria; nel finale va in rete anche Cervasio, ma il gol siglato dal giocatore del Cittadella serve solamente per le statistiche. Una vittoria che permette anche alle dirette inseguitrici di avvicinarsi come per esempio il Venezia, che ha superato in trasferta la Virtus Entella: Fasan e Pozzebon (doppietta) hanno regalato il successo ai lagunari. Non approfitta invece del cambio al vertice lo Spezia, che si fa superare per 3-1 dal Brescia: i lombardi passano in vantaggio dopo 25 minuti con Verde, salvo poi raddoppiare al 64' con Tonali; gli spezzini reagiscono ed accorciano le distanze al 75' con Giuliani, ma in pieno recupero Muzzi sigla il gol che vale tre preziosissimi punti per i bresciani. A differenza dei liguri accorcia la classifica la Pro Vercelli che batte di misura la Cremonese: a decidere l'incontro un gol di Gerbi dopo 8 minuti. Alle spalle dei piemontesi rimane la Spal, sconfitta per 1-0 dal Parma nel derby emiliano: l'autogol di Maranzino dopo 12 minuti indirizza la sfida in favore dei gialloblu. Nell'altro derby romagnolo invece il Cesena ha superato in trasferta il Carpi con il risultato di 2-1: Urso porta in vantaggio i bianconeri al 53', poi Babbi raddoppia al 91'; nel finale Saporetti prova a riaprire i giochi ma quando è ormai troppo tardi.

RISULTATI:

Cittadella - Novara 2-4

3' Stoppa (N) 22' Cordea (N) 52' Sartori (C) 64' Katuma (N) 66' Fonseca (N) 71' Cervasio (C)

Parma - Spal 1-0

12' Maranzino [aut.]

Carpi - Cesena 1-2

53' Urso (Ce) 91' Babbi (Ce) 94' Saporetti (Ca)

Brescia - Spezia 3-1

25' Verde (B) 64' Tonali (B) 75' Giuliani (S) 93' Muzzi (B)

Pro Vercelli - Cremonese 1-0

8' Gerbi

Virtus Entella - Venezia 0-3

28' Fasan 74' Pozzebon 77' Pozzebon

CLASSIFICA

Novara 22 Cittadella 20 Empoli 18 Venezia 18 Spezia 18 Pro Vercelli 18 Spal 16 Cesena 15 Virtus Entella 14 Cremonese 12 Brescia 12 Parma 12 Carpi 4

PROSSIMO TURNO (16/12/17):

Cesena - Parma

Cremonese - Carpi

Novara - Brescia

Spal - Virtus Entella

Spezia - Empoli

Venezia - Pro Vercelli

PRIMAVERA 2 GIR. B

Nella giornata in cui riposava il Cagliari, il Palermo si è preso il proscenio con un autentico capolavoro, infatti la squadra rosanero ha letteralmente asfaltato l'Avellino con il punteggio di 8-2: al 38' i siciliani sono già sul 3-0 grazie ai gol di Anthony Gallo, Silva Marques e Sicuro; a cavallo dell'intervallo gli irpini danno segni di reazione con i gol di Sollazzo e Chianese, ma queste reti che non fanno altro che risvegliare il Palermo, che dal 71' all'81' dilaga, infatti vanno in rete Lucera, Mendola (doppietta), Silva Marques e Retucci. Un punteggio più che tennistico che proietta i rosanero a soli quattro punti dalla capolista, mentre i biancoverdi sono sempre più ultimi. Alle spalle dei siciliani ritroviamo il Crotone, vittorioso per 3-1 sul Bari: Alfano all'11' apre le marcature in favore degli squali, che poi raddoppiano a ridosso della mezz'ora con Borello; al 58' Parker riapre la contesa, ma nel recupero Diletto la richiude. Dietro ai calabresi rimane il Frosinone, che batte il Foggia per 3-1: all'11' Antonelli porta in vantaggio i pugliesi, ma i ciociari reagiscono ribaltando la situazione con Errico, Origlia e Persichini.

Una vittoria, quella dei laziali, fondamentale visto il contemporaneo successo dell'Ascoli sul Perugia: all'8' Mataloni porta in vantaggio i marchigiani, che poi raddoppiano con lo stesso terzino sinistro al 51'; al 64' Di Francesco fa 3-0, prima della rete di Traorè che chiude la partita. La Ternana non riesce a tenere il passo delle prime della classe, infatti si fa superare in casa dal Pescara: al 16' gli umbri sono già sul 2-0 grazie alle reti di Barbetta e Mazzarani, ma nel giro di 50 minuti Mancini realizza una tripletta con la quale ribalta il punteggio consegnando la vittoria alla squadra abruzzese. Infine il turno è stato chiuso dal derby campano tra Benevento e Salernitana terminato 3-1: De Caro al 17' porta in vantaggio i giallorossi, che poi raddoppiano al 26' con Pinto; a questo punto entra in scena Asmah che prima accorcia le distanze al 42' e successivamente, al 73', realizza l'autorete che chiude definitivamente la contesa.

RISULTATI:

Benevento - Salernitana 3-1

17' De Caro (B) 26' Pinto (B) 42' Asmah (S) 73' Asmah [aut.]

Ascoli - Perugia 3-1

8' Mataloni (A) 51' Mataloni (A) 64' Di Francesco (A) 71' Traorè (P)

Crotone - Bari 3-1

11' Alfano (C) 34' Borello (C) 58' Parker (B) 93' Diletto (C)

Frosinone - Foggia 3-1

11' Antonelli (Fo) 41' Errico (Fr) 46' Origlia (Fr) 69' Persichini (Fr)

Ternana - Pescara 2-3

8' Barbetta (T) 16' Mazzarani (T) 17' Mancini (P) 36' Mancini (P) 69' Mancini (P)

Avellino - Palermo 2-8

11' Anthony Gallo (P) 14' Silva Marques (P) 38' Sicuro (P) 44' Sollazzo (A) 48' Chianese (A) 71' Lucera (P) 72' Mendola (P) 74' Mendola (P) 78' Silva Marques (P) 81' Retucci (P)

CLASSIFICA

Cagliari 27 Palermo 23 Crotone 20 Frosinone 19 Ascoli 17 Perugia 16 Bari 15 Ternana 14 Benevento 14 Foggia 13 Pescara 12 Salernitana 12 Avellino 0

PROSSIMO TURNO (16/12/17):

Bari - Benevento

Foggia - Avellino

Palermo - Cagliari

Perugia - Frosinone

Pescara - Crotone

Salernitana - Ascoli