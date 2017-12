Coppa Italia - Fiorentina vs Sampdoria, le formazioni ufficiali

Al Franchi, va in scena la prima gara di giornata per quel che concerne la corrente Tim Cup. In attesa di Milan - Verona, spazio a Fiorentina e Sampdoria. Debutto per la viola, terzo impegno per i blucerchiati. Giampaolo insegue un successo scaccia-crisi - un punto nelle ultime tre di A - Pioli una conferma della recente crescita.

Fiorentina

Pioli non si discosta dalle indicazioni della vigilia. Babacar è il riferimento d'attacco, chance dal primo minuto per Saponara. Dragowski in porta, Astori dirige il comparto di difesa. Sanchez, Veretout e Benassi in mediana.

Sampdoria

Caprari rileva l'assente Quagliarella e forma il tandem offensivo con Zapata. Sulla trequarti si posiziona Alvarez, Capezzi e non Torreira a centrocampo. Strinic e Sala i laterali bassi, Regini e Silvestre ad oscurare Puggioni.