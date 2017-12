Serie B - Il Bari riprende la corsa: battuto il Perugia 1-3

Nella sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B il Bari, dopo la sconfitta col Palermo, torna subito alla vittoria e lo fa battendo il Perugia 1-3. Partita intensa ed emozionante con gli ospiti che portano a casa l'intera posta in palio grazie alla doppietta di Galano e il gol di Nenè mentre a nulla serve il momentaneo pari umbro di Di Carmine. Con questo successo la squadra di Grosso sale al secondo posto con 32 punti mentre il Perugia resta a metà classifica a quota 23.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per il Perugia con Buonaiuto a supporto di Cerri e Di Carmine mentre il Bari risponde col 4-3-3 ed il tridente offensivo formato da Galano, Nenè e Improta.

Patte bene il Perugia che dopo otto minuti si rende pericoloso con Buonaiuto che raccoglie un pallone vagante al limite e calcia ma la sfera termina larga. La risposta del Bari arriva al 15' con Tello che, su sponda di Nenè, calcia dal limite ma Rosati c'è e blocca in due tempi. Su capovolgimento di fronte padroni di casa ad un passo dal gol sempre con Buonaiuto che calcia da due passi trovando l'opposizione di Micai. La partita non concede momenti di pausa, al 20' ospiti vicini al vantaggio. Gran destro di Sabelli da posizione defilata, ma Rosati risponde in bello stile. Sugli sviluppi del corner, però, il Bari passa con Tonucci che prolunga la traiettoria del pallone per Galano che, da due passi, non può sbagliare per lo 0-1.

Dopo la rete del vantaggio la squadra di Grosso continua ad attaccare e al 26' si rende pericolosa con una conclusione di Galano che esce non di molto. Nel momento migliore dei pugliesi il Perugia pareggia con Di Carmine che salta Marrone e batte Micai con un preciso diagonale, 1-1. Il copione della gara si capovolge con la squadra di Breda che prende coraggio e al 36' si rende pericolosa con una conclusione insidiosa di Buonaiuto, Miaci respinge in due tempi. Dall'altra, però, il Bari torna in vantaggio con Tello che mette al centro per Nenè il quale anticipa tutti e con un tocco ravvicinato batte Rosati, 1-2 e primo tempo agli archivi.

La ripresa inizia col Perugia pericoloso per la quarta volta con Buonaiuto che sterza sul mancino e calcia ma la sfera sorvola la traversa. La risposta del Bari arriva al 52' con un destro a giro di Improta che termina fuori di pochissimo. Su capovolgimento di fronte fa tutto bene Terrani che salta Tonucci in velocità e calcia dal limite ma la sua conclusione termina alta non di molto. Al 56' è di nuovo il turno di Buonaiuto che punta l'area e calcia in diagonale ma Micai risponde presente. Al 64' padroni di casa ad un passo dal pareggio con Di Carmine che si presenta davanti a Micai ma, al momento del tiro, viene anticipato da un strepitoso intervento di Sabelli.

Breda si gioca la carta Han mentre Grosso inserisce Busellato per Iocolano e al 71' arriva il tris dei pugliesi con Galano che, direttamente da calcio di punizione, batte Rosati per l'1-3. Il Perugia prova a reagire nell'immediato con Buonaiuto che evita Micai in uscita e calcia col destro, da posizione defilata, ma la sua conclusione termina sull'esterno della rete. Con il passare dei minuti, però, la spinta dei padroni di casa viene meno ed il Bari controlla senza problemi fino alla fine sfiorando anche il poker con Kozak. La squadra di Grosso torna subito alla vittoria mentre il Perugia si ferma dopo quattro risultati utili.