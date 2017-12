Serie B: vincono Palermo e Bari, frenano le altre big. Nessuna sorpresa in zona retrocessione

Source photo: profilo twitter US Città di Palermo

Prova di forza del Palermo. Incontrando più difficoltà del previsto, i rosanero riescono comunque a vincere e a mantenere la vetta, superando l'arcigna Ternana grazie alla rete di Rispoli e nonostante il rigore fallito da Coronado. Più importante, invece, la vittoria del Bari, in casa di un Perugia tutt'altro che agevole dà prova di forza e maturità: avanti grazie a Galano, i galletti si fanno pareggiare da Di Carmine, trovando comunque il vantaggio con Nene'. Nella ripresa, è ancora Galano a chiudere i conti. Brutto stop, 0-0, per il Parma, che in casa e contro il Cesena non riesce a ripetere quanto di buono visto nelle precedenti uscite stagionali. Onore, dunque, al Cesena, che resiste e conquista un ottimo punto.

Pari con goal, poi, per il Frosinone, che non va oltre l'1-1 in casa di un Carpi attento in difesa ma poco pungente in avanti. Nonostante una sfida tutt'altro che emozionante, i ciociari segnano comunque con Ciofani, subendo da Mbakogu la rete del definitivo pareggio. Discorso analogo anche per l'Empoli, che manca il colpo gobbo in casa del Cittadella: apre i giochi Donnarumma, Brighenti li chiude. Torna finalmente al successo, al contrario, la Salernitana, che in casa della Virtus Entella rende particolarmente felice l'esordio in granata del neo-tecnico Colantuono. I campani, dopo la rete di Kiyine, ringraziano Troiano per il rigore fallito, chiudendo i conti nella ripresa grazie a Sprocati. Salernitana di nuovo in zona playoff, Entella sedicesima.

Pareggio emozionante, poi, tra Avellino ed Ascoli, che danno vita ad uno spettacolo incerto fino alla fine. Sotto a causa di una rete messa a segno da Perez, i lupi pareggiano a inizio ripresa con Castaldo, cercando con insistenza la rete e mancando la preziosa vittoria. Ascoli ancora ultimo e a -3 dai playout. Sconfitta bruciante, infine, per la Pro Vercelli, che in casa non riesce a battere un redivivo Spezia, vincente grazie alle reti di Granoche e Forte.

DI SEGUITO LE SFIDE DEL SABATO:

15:00 Finale Avellino 1 - 1 Ascoli

15:00 Finale Carpi 1 - 1 Frosinone

15:00 Finale Cremonese 1 - 1 Empoli

15:00 Finale Entella 0 - 2 Salernitana

15:00 Finale Palermo 1 - 0 Ternana

15:00 Finale Parma 0 - 0 Cesena

15:00 Finale Perugia 1 - 3 Bari

15:00 Finale Pro Vercelli 0 - 2 Spezia