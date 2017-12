Serie B - Il Pescara torna a vincere: battuto 1-0 il Novara

Nel secondo e ultimo posticipo della diciannovesima giornata del campionato di Serie B il Pescara batte il Novara 1-0 e torna al successo dopo un periodo buio. Vittoria di carattere per la compagine abruzzese grazie al meraviglioso gol di Brugman nella prima frazione. Con questo successo Zeman salva, momentaneamente, la panchina mentre il Pescara sale a quota 24. La compagine di Corini, invece, resta a quota 23.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Pescara con Benali, Pettinari e Mancuso a comporre il tridente mentre il Novara risponde col 3-5-2 con Maniero e Da Cruz in attacco.

Partita molto tattica nei primi minuti con il Pescara che prova a fare la gara mentre il Novara aspetta nella propria metà campo. Al 17' primo squillo della sfida con Mancuso che, sugli sviluppi di un cross di Carraro, colpisce di testa ma Montipó blocca in due tempi. Poco dopo ancora padroni di casa pericolosi con Brugman che punta la porta e calcia col destro dai 20 metri ma l'estremo ospite risponde presente. Al 22', però, il Pescara passa con Brugman che, dal limite, pennella un destro a giro che si insacca nel sette, 1-0. Dopo il gol del vantaggio i ritmi tornano ad essere bassi: al 32' primo acuto degli ospiti con Di Mariano che, dopo una serie di batti e ribatti, calcia col mancino da ottima posizione ma spara alto. L'ultimo pericolo, per così dire, della prima frazione lo crea il Novara con un destro dalla distanza di Sciaudone che termina a lato.

La prima occasione della ripresa è per il Novara con Maniero che, sugli sviluppi di un cross da destra, colpisce di testa ma Fiorillo c'è. La risposta del Pescara arriva al 54' con Mancuso che calcia al volo dall'interno dell'area ma Montipó blocca. Corini manda in campo Chajia e Macheda e al 61' il Novara si rende pericoloso con un destro di Orlandi da fuori, palla a lato di poco. Al 66' si mette in proprio Di Mariano che rientra sul destro e calcia non trovando lo specchio della porta. Poco dopo il Pescara sfiora il raddoppio con Mancuso che, da pochi metri, non riesce a correggere verso la porta. Sul prosieguo dell'azione diagonale di Benali neutralizzato da Montipó.Al minuto 81 padroni di casa ad un passo dal raddoppio con il piatto destro di Brugman che si perde a lato di pochi millimetri. Dall'altra parte risponde Ronaldo, su calcio di punizione, ma Fiorillo allontana in tuffo. Su capovolgimento di fronte Brugman entra in area e calcia col destro ma Montipó respinge con i piedi. Nel finale il Novara spinge ma il Pescara resiste e porta a casa un successo importantissimo per morale e classifica.