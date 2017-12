Campionato Primavera: l'Atalanta mantiene la testa della classifica - Inter Twitter

La 13a giornata del Campionato Primavera ha visto l'Atalanta confermarsi in vetta alla classifica grazie al successo per 3-1 sul Bologna. Alle spalle degli orobici resta l'Inter, che rimane comunque in scia con la vittoria di misura racimolata sul Napoli. Alle spalle della squadra di Vecchi rallenta invece il Milan, fermato sull'1-1 dalla Fiorentina, a differenza della Juventus che ne approfitta per avvicinarsi con la vittoria per 2-1 sul campo dell'Udinese. Dietro ai bianconeri accorcia le distanze la Roma, che, con il successo di misura sul Chievo, si porta ad un solo punto dai piemontesi. Alle spalle dei capitolini rimane saldo il Torino, nonostante il pareggio per 1-1 contro il Genoa. Nei bassifondi della classifica invece l'Hellas Verona fa un bel balzo in avanti con la vittoria per 3-1 sul Sassuolo, così come la Sampdoria che batte con lo stesso risultato la Lazio.

La protagonista di giornata però è stata ancora una volta l'Atalanta, con gli uomini di Brambilla che hanno superato l'ostacolo Bologna grazie ad un ottimo secondo tempo, dopo che la prima frazione di gioco si era conclusa sul risultato di 1-1 a causa dei gol segnati da Barrow prima e Brignani dopo. Nella ripresa gli orobici si aggiudicano il successo con i gol di Barrow (doppietta) ed Elia. Non solo perchè nel finale ad avvantaggiare ulteriormente i lombardi ci pensano Ghini e Brignani con due espulsioni che decimano ulteriormente le speranze di rimonta della squadra felsinea. Per la formazione di Troise si concretizza così una sconfitta che nel risultato non si può definire pesante, ma lo diventa in chiave classifica, infatti i felsinei rimangono sempre di più invischiati nella lotta per non retrocedere, dato il loro 14° posto con 12 punti.

Alle spalle degli orobici rimane dunque l'Inter grazie all'1-0 rifilato al Napoli. A decidere l'incontro è un colpo di testa di Zaniolo sul cross di Valietti dalla destra. Con questa sconfitta i partenopei scendono all'ultimo posto con 12 punti. Per i nerazzurri invece questa vittoria ha un duplice significato, infatti da un lato non permettono all'Atalanta di scappare e dall'altro allungano sulle inseguitrici, come il Milan, che non è andato oltre l'1-1 in casa della Fiorentina: i rossoneri sono stati anche costretti a rimontare lo svantaggio firmato da Gori al 79', infatti ci è voluto Murati per permettere ai lombardi di uscire indenni da questa sfida. Un pari comunque utile ad entrambe le formazioni, in quanto il Milan mantiene un esile vantaggio sulla Juventus, mentre la Fiorentina conserva il 7° posto con 19 punti.

Riguardo proprio ai bianconeri bisogna ancora una volta sottolineare la loro grande rimonta, infatti dopo un inizio particolarmente complicato, gli uomini di Dal Canto si sono letteralmente ripresi ed ora viaggiano a vele spiegate. Ne è dimostrazione la vittoria netta per 2-1 sull'Udinese: Olivieri con una doppietta indirizza la sfida in favore dei piemontesi, che poi subiscono il gol a tempo scaduto ad opera di Caiazza. Un successo che proietta la Juventus al 4° posto a 22 punti, mentre i friuliani rimangono all'11° posto con 15 punti. Alla medesima quota ritroviamo il Chievo per 1-0 dalla Roma. Marcucci col suo gol permette ai capitolini non solo di conquistare questi importantissimi tre punti, ma consente loro anche di scalare la classifica salendo al 5° posto con 21 punti.

Dai vertici della graduatoria alle posizioni di metà classifica dove ritroviamo Torino e Genoa, che in quest'occasione non si sono fatte male, infatti entrambe sono uscite con un punto dallo scontro diretto. Micovschi al 18' ha portato in vantaggio i grifoni realizzando un calcio di rigore, ma all'83' Butic ha riequilibrato i conti agguantando il pareggio. Un risultato che proietta i granata al 6° posto con 19 punti, mentre i liguri scendono all'8° posto con 18 punti. Proprio dietro ai grifoni ritroviamo il Sassuolo, pesantemente e sorprendentemente sconfitto dall'Hellas Verona con il punteggio di 3-1: Kolaj porta in vantaggio gli emiliani al 19', ma gli scaligeri ribaltano la situazione nella ripresa con Perazzolo, Tupta (su rigore) e Danzi. Un successo utile soprattutto agli scaligeri per allontanarsi anche se di poco dalla zona retrocessione.

Una porzione di classifica nella quale rimangono invece più che coinvolte Lazio e Sampdoria, che nell'ultimo weekend si sono affrontate nello scontro diretto: la partita ha visto i biancocelesti partire forte con Baxevanos, il quale al 4' ha firmato il momentaneo vantaggio dei capitolini, che poi vengono riagguantati da Tessiore e superati da Gomes Ricciulli; nel finale Ejjaki con un calcio di rigore ha consegnato la vittoria ai blucerchiati. Un successo che permette ai liguri di raggiungere in classifica Napoli e Bologna a 12 punti. La Lazio, nonostante la sconfitta, rimane invece fuori dalla relegation zone per un solo punto. Una posizione di classifica da difendere nel big-match del prossimo turno che vedrà i biancocelesti opposti all'altra squadra della Capitale, ovvero la Roma.

RISULTATI:

Udinese - Juventus 1-2

8' Olivieri (J) 44' Olivieri (J) 92' Caiazza (U)

Inter - Napoli 1-0

74' Zaniolo

Atalanta - Bologna 3-1

26' Barrow (A) 31' Brignani (B) 55' Barrow (A) 83' Elia (A)

Roma - Chievo 1-0

29' Marcucci

Sampdoria - Lazio 3-1

4' Baxevanos (L) 30' Tessiore (S) 54' Gomes Ricciulli (S) 85' Ejjaki [r.] (S)

Torino - Genoa 1-1

18' Micovschi [r.] (G) 83' Butic (T)

Hellas Verona - Sassuolo 3-1

19' Kolaj (S) 75' Perazzolo (HV) 86' Tupta [r.] (HV) 92' Danzi (HV)

Fiorentina - Milan 1-1

79' Gori (F) 88' Murati (M)

CLASSIFICA

Atalanta 30 Inter 27 Milan 23 Juventus 22 Roma 21 Torino 19 Fiorentina 19 Genoa 18 Sassuolo 15 Chievo 15 Udinese 15 Hellas Verona 14 Lazio 13 Bologna 12 Sampdoria 12 Napoli 12

PROSSIMO TURNO (23/12/17):

Juventus - Sampdoria

Lazio - Roma

Bologna - Fiorentina

Chievo - Atalanta

Genoa - Hellas Verona

Napoli - Torino

Sassuolo - Inter

Milan - Udinese

PRIMAVERA 2 GIR. A

La 13ma giornata ha laureato il Novara campione d'inverno grazie al successo per 3-2 sul Brescia: al 4' Stoppa porta in vantaggio i piemontesi, che si fanno però raggiungere sul pari al 18' da Muzzi; al 44' Stoppa riporta avanti nel punteggio i novaresi, che poi raddoppiano con Nardi al 51'; nel finale a nulla vale il gol di Verde. Alle spalle dei piemontesi rimane l'Empoli, vittorioso per 2-1 a La Spezia: Tehe apre la marcatura al 40', ma al 61' Mulattieri pareggia; nel finale Zini sigla il gol che vale tre punti per i toscani. Azzurri che usufruiscono anche del pari a cui è andato incontro il Venezia, infatti i lagunari non sono riusciti a superare tra le mura amiche la Pro Vercelli: al gol del vantaggio siglato da Pimenta, ha risposto cinque minuti più tardi Sangiorgi. Chi fa invece un bel balzo in avanti in classifica è il Cesena, che supera nel derby il Parma per 4-0: Andreoli, Babbi, Buso e Nanni sono gli autori delle reti bianconere. Dietro ai romagnoli rallenta la Spal, fermata sull'1-1 dalla Virtus Entella: al gol del vantaggio siglato da Petrovic al 22', ha risposto Gabriel Barbosa alla mezz'ora. Infine la giornata è stata chiusa dal successo rifilato dalla Cremonese al Carpi: Vitali, Galtarossa e Spaviero indirizzano la sfida in favore dei grigiorossi nel giro di dieci minuti (53'-64'), rendendo così vana la rete siglata da Saporetti.

RISULTATI:

Cremonese - Carpi 3-1

53' Vitali (Cr) 60' Galtarossa (Cr) 64' Spaviero (Cr) 68' Saporetti (Ca)

Novara - Brescia 3-2

4' Stoppa (N) 18' Muzzi (B) 44' Stoppa (N) 51' Nardi (N) 87' Verde (B)

Spezia - Empoli 1-2

40' Tehe (E) 61' Mulattieri (S) 90' Zini (E)

Spal - Virtus Entella 1-1

22' Petrovic (S) 30' Gabriel Barbosa (VE)

Cesena - Parma 4-0

15' Andreoli 59' Babbi 68' Buso 78' Nanni

Venezia - Pro Vercelli 1-1

64' Pimenta (V) 69' Sangiorgi (PV)

CLASSIFICA

Novara 25 Empoli 21 Cittadella 20 Venezia 19 Pro Vercelli 19 Cesena 18 Spezia 18 Spal 17 Cremonese 15 Virtus Entella 15 Brescia 12 Parma 12 Carpi 4

PROSSIMO TURNO (20/1/18):

Brescia - Virtus Entella

Carpi - Parma

Cittadella - Cesena

Empoli - Novara

Pro Vercelli - Spal

Spezia - Venezia

PRIMAVERA 2 GIR. B

Il Cagliari si laurea Campione d'Inverno nonostante il pareggio per 1-1 nel big-match con il Palermo: al gol del vantaggio siciliano siglato da Joao al 15', ha risposto Gagliano all'87'. Alle spalle di sardi e rosanero si issa il Crotone, che non va oltre il 2-2 con il Pescara: Palladini con una doppietta indirizza la sfida in favore degli abruzzesi, che poi subiscono la rimonta avversaria firmata da Diletto e Borello. Chi approfitta di questi due pareggi in vetta è l'Ascoli, che accorcia la classifica con la vittoria per 4-1 sulla Salernitana: Di Francesco all'8' apre le marcature, poi al 57' Tassi raddoppia; al 66' De Sarlo riapre la contesa, ma tra il 73' ed il 75' Tassi completa la tripletta che regala la vittoria ai marchigiani. Bianconeri che usufruiscono dello stop imposto dal Perugia al Frosinone: al 6' Persichini porta in vantaggio i ciociari, che poi vengono raggiunti sul pari da Patrignani; nel finale Verde realizza l'autogol che permette agli umbri di festeggiare un'insperata vittoria. Un successo fondamentale perchè permette ai grifoni di mantenere le distanze dal Foggia, vittorioso per 4-1 sull'Avellino: al 12' Sorgente porta in vantaggio i pugliesi, ma 38' Mentana pareggia; prima dell'intervallo De Filippo riporta avanti nel punteggio i rossoneri, che poi triplicano e quadruplicano con Lauriola e Sorgente (doppietta per lui). L'altra squadra pugliese del girone, il Bari, non va oltre il 2-2 contro il Benevento: al 10' ed al 13' Ziello e Volpicelli portano in vantaggio i campani, che poi però vengono raggiunti dalle reti di Manzari e Parker.

RISULTATI:

Palermo - Cagliari 1-1

15' Joao (P) 87' Gagliano (C)

Foggia - Avellino 4-1

12' Sorgente (F) 38' Mentana (A) 44' De Filippo (F) 47' Lauriola (F) 50' Sorgente (F)

Pescara - Crotone 2-2

38' Palladini (P) 42' Palladini (P) 67' Diletto (C) 73' Borello (C)

Salernitana - Ascoli 1-4

8' Di Francesco (A) 57' Tassi (A) 66' De Sarlo (S) 73' Tassi (A) 75' Tassi (A)

Bari - Benevento 2-2

10' Ziello (Be) 13' Volpicelli (Be) 34' Manzari (Ba) 55' Parker (Ba)

Perugia - Frosinone 2-1

6' Persichini (F) 28' Patrignani (P) 85' Verde [aut.]

CLASSIFICA

Cagliari 28 Palermo 24 Crotone 21 Ascoli 20 Frosinone 19 Perugia 19 Foggia 16 Bari 16 Benevento 15 Ternana 14 Pescara 13 Salernitana 12 Avellino 0

PROSSIMO TURNO (20/1/18):

Ascoli - Foggia

Avellino - Pescara

Bari - Palermo

Benevento - Crotone

Cagliari - Frosinone

Ternana - Salernitana