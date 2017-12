Serie A - La lotta salvezza nel vivo più che mai

(Fonte foto: Twitter Spal)

La scorsa giornata ha regalato punti importanti a molte squadre che si trovano nei bassifondi della classifica. Dalle vittorie casalinghe di Verona e Crotone, contro Milan e Chievo, ai successi esterni di Spal e Sassuolo contro Benevento e Sampdoria. La lotta salvezza, quando mancano due giornate al termine del girone d'andata, s'è fatta incandescente con sei squadra raccolte in pochi punti. Manca più di un girone interno e la sensazione è che ci sarà lotta fino alla fine almeno per due posti visto che il Benevento sembra spacciato con un solo punto in classifica.

Dodici i punti di ritardo dei sanniti dal Verona che occupa la penultima posizione: gli scaligeri stanno vivendo un buon momento di forma come dimostrano i quattro punti nelle ultime due partite di campionato, domenica scorsa la grande vittoria in casa contro il Milan. A un punto di distanza ci sono Spal e Genoa: gli estensi hanno vinto in rimonta in casa del Benevento mentre il Genoa ha perso solo una partita nelle ultime cinque di campionato. Segno, questo, che la cura Ballardini sta dando i primi frutti e domenica il Grifone giocherà in casa col Benevento mentre Spal e Verona giocheranno contro Torino, in casa, e Udinese fuori.

Ai confini della zona calda c'è il Crotone che, domenica scorsa, ha battuto il Chievo 1-0 con la prima vittoria di Zenga sulla panchina di pitagorici. Nella prossima giornata impegno difficile per i calabresi che giocheranno in casa di un Lazio desiderosa di tornare al successo dopo una sconfitta e un pareggio. Momento positivo per il Sassuolo, invece, che è reduce da due successi consecutivi e in classifica occupa la quindicesima posizione con 17 punti, in coabitazione con il Cagliari che, invece, è reduce dalla sconfitta beffarda in casa della Roma. Nel prossimo turno entrambe le squadre giocheranno in casa contro Inter e Fiorentina, due avversari ostici e in cerca di vittorie. Più staccate Chievo e Bologna che hanno 21 punti in classifica. Siamo solo a dicembre ma la lotta salvezza si preannuncia più calda che mai.