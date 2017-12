Sassuolo: in vista dell'Atalanta, Iachini parla di campo e di...rigori

Source photo: sito ufficiale Sassuolo Calcio

Archiviata la buonissima prova contro la Sampdoria, uno 0-1 al 90' siglato da Alessandro Matri, è tempo di Coppa Italia, per il Sassuolo, che contro l'Atalanta cercherà sicuramente di conquistare gli insperati quarti di finale dell'importante torneo nazionale. Sulle ali dell'entusiasmo, i ragazzi di Iachini proveranno ad impensierire la lanciatissima dea di Gasperini, comunque in forma e tutt'altro che facile da affrontare. Al di là dei possibili undici presenti in campo, non è da escludere un cambio di modulo, con l'ex tecnico del Palermo stuzzicato da una disposizione tattica più difensiva.

Intervistato durante la conferenza stampa, il tecnico ha parlato proprio dell'Atalanta: "L'Atalanta ha fatto un lavoro eccezionale negli ultimi anni e anche la società lavora molto bene in sede di mercato. Il tecnico è stato bravo a dare un'identità alla sua squadra. Stiamo crescendo, anche sul piano della consapevolezza e la partita di domani sarà molto difficile anche se andremo chiaramente in campo per provare a vincere". Importanti anche le parole sul momento dei suoi ragazzi: "Come ho detto quando sono stato presentato non ho la bacchetta magica, soltanto attraverso il lavoro potremo migliorare. Nelle ultime due settimane abbiamo fatto bene in allenamento ma abbiamo ancora margini di crescita Abbiamo una buona base su cui lavorare".

Molto interessante e suggestiva, poi, l'idea di Acerbi rigorista. Dopo i numerosissimi errori dal dischetto, il tecnico neroverde avrebbe infatti scelto il difensore per segnare dagli undici metri, pur sottolineando l'importanza di attaccare bene per procurarsi un numero importante di penalty: "Sono dell'avviso che è importante prendere i rigori, dobbiamo continuare a farlo e migliorare dal dischetto. I prossimi li segneremo" conclude Iachini, conscio di dover ancora lavorare molto per raggiungere ufficialmente l'obiettivo minimo della salvezza.