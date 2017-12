Roma - Torino, le formazioni ufficiali - Roma Twitter

Allo Stadio Olimpico - fischio d'inizio alle 17.30 - va in scena il match tra Roma e Torino, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2017/2018. In palio il pass per i quarti, si tratta, per la Roma, del debutto nella competizione. Di Francesco vara, come da previsione, un turnover massiccio. Schick è il riferimento d'attacco, confermate le indiscrezioni della vigilia, con Emerson sulla corsia mancina.

Skorupski, Peres Jesus Moreno Emerson, Gerson Gonalons Strootman, Under Schick El Shaarawy.

Mihajlovic replica con il 4-3-3, Belotti punta centrale, chance per Niang. Cambia il pacchetto di difesa, Molinaro vince il ballottaggio con Barreca.

Milinkovic-Savic; De Silvestri, Lyanco, Moretti, Molinaro; Obi, Acquah, Valdifiori; Edera, Belotti, Niang