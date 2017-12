Serie B - Moreo risponde a Cavion: 1-1 tra Venezia e Cremonese

Nell'anticipo della ventesima giornata del campionato di Serie B Venezia e Cremonese pareggiano 1-1. Succede tutto nella seconda frazione di gioco con Cavion che porta in vantaggio la squadra di Tesser mentre Moreo pareggia i conti per Inzaghi. Nel finale padroni di casa in dieci (rosso a Falzerano) e ospiti ad un passo dal gol con il palo di Paulinho. Con questo pareggio le due squadre salgono a quota 29 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per il Venezia con Moreo e Zigoni a comporre il tandem offensivo mentre la Cremonese risponde col 4-3-1-2 con Castrovilli a supporto di Paulinho e Scappini.

Partita molto tattica sin dalle prime battute con la Cremonese che prova a fare la gara mentre il Venezia aspetta. Al 17' primo squillo degli ospiti con Castrovilli che imbecca alla perfezione Scappini il quale, dall'interno dell'area, calcia col mancino ma Audero respinge. Poco dopo nuovamente pericolosa la squadra ospite ancora con Scappini che, sugli sviluppi di un cross da destra, gira di testa trovando solo l'esterno della rete. Al 28' acuto dei padroni di casa con un mancino di Garofalo dalla lunga distanza, palla a lato ma non di molto. Nel finale di tempo cresce la squadra di casa che al 36' va vicina al gol con un tiro-cross di Falzerano, Zigoni non arriva per pochi centimetri. Poco dopo Tesser inserisce Marconi per l'infortunato Claiton. L'ultima emozione del primo tempo arriva al primo minuto di recupero ed è per il Venezia con Pinato che, sugli sviluppi di un cross da sinistra, calcia col mancino in corsa ma Ujkani blocca in due tempi.

La ripresa si apre con un'occasione clamorosa per la Cremonese con Scappini che si presenta davanti a Audero ma perde l'attimo per calciare. Tesser inserisce subito Brighenti, proprio per Scappini, ed il neo-entrato si fa subito vedere con un destro da fuori ma la sfera termina alta non di molto. Al 59' Cremonese ad un passo dal vantaggio con Cavion che rientra sul destro e calcia ma la sfera esce di pochi millimetri. Passano sessanta secondi e la squadra di Tesser va in vantaggio con Brighenti che mette al centro, Bruscagin spazza sui piedi di Cavion che, da pochi metri, batte Ujkani di giustezza per lo 0-1.

Inzaghi inserisce Geijo per Zampano e al 71' pareggia il Venezia con Moreo che raccoglie un pallone vagante al limite ed esplode un potente destro che si insacca sotto la traversa, 1-1. Poco dopo la compagine lagunare resta in dieci per il rosso diretto a Falzerano e al minuto 84 la Cremonese va vicinissima al gol con Brighenti che, lanciato da Arini, si presenta davanti a Audero ma l'estremo di casa è bravissimo in uscita. Poco più tardi ospiti ad un passo dal gol con Renzetti che mette al centro per Paulinho che gira di prima intenzione ma centra in pieno il palo. E' l'ultima emozione della partita: il primo anticipo delle ventesima giornata di Serie B termina 1-1.