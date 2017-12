Benevento, altro rinforzo: preso Billong dal Maribor

Il Benevento è ultimo in classifica, un punto in diciassette partite. Andamento nefasto, ad oggi il collettivo campano sembra avere zero chance di potersi salvare. Il suo futuro, quindi, sembra già scritto, ma la dirigenza sannita è al lavoro per rinforzare la rosa. La salvezza, che appare pressocchè un miraggio, resta possibile finchè la matematica non condannerà i giallorossi, di conseguenza il presidente Vigorito si è tuffato - già da diversi giorni - anima e corpo nel mercato di riparazione con il chiaro intento di consegnare al tecnico Roberto De Zerbi svariate pedine per accrescere il livello tecnico della rosa.

Dopo aver chiuso per il brasiliano Guilherme, arrivato dopo la scadenza del contratto che lo legava al Legia Varsavia per dare velocità e fantasia all'attacco, ecco che il Benevento nella giornata di oggi ha completato un altro acquisto, ovvero quello di Jean Claude Billong, prelevato dal Maribor. Alto 193 centimetri, è un difensore centrale dalla grande forza fisica ed inoltre vanta anche una discreta esperienza in Champions avendo disputato 5 partite giocate nella fase a gironi di questa stagione proprio con la compagine slovena. L'affare verrà ufficializzato solo quando il calciatore in questione completerà e supererà le visite mediche, ma sotto questo aspetto non dovrebbero esserci problemi.

Già due colpi mandati a bersaglio quindi dal direttore sportivo Di Somma, ed uno in uscita, con Ciciretti diretto verso Napoli. Un Benevento che cambierà pelle, verrà rinforzato, con l'obiettivo di tentare di raggiungere una salvezza ai limiti del possibile. Non verrà invece messo sotto contratto il laterale sinistro Paolo De Ceglie, poichè giudicato non idoneo dallo staff Beneventano. Fermo da quasi un anno, ha denotato scarsa condizione fisica, e la compagine sannita ha invece urgente bisogno di calciatori già pronti in grado di dare una mano sin da subito ad un gruppo apparso in queste settimane allo sbando, inadeguato alla Serie A.